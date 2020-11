"Tworzyć gry" - premiera książki odsłaniającej kulisy polskiego gamedevu

Do polskich księgarń trafiła już właśnie książka "Tworzyć gry" autorstwa Patryka Polewiaka, która odsłania przed nami tajemnice branży gier.

Gamedev to jedna z najprężniej rozwijających się gałęzi polskiej gospodarki. Dawniej mało kto słyszał i rozpoznawał polskich twórców gier. Dzisiaj natomiast, takie studia jak: CD Projekt RED, Techland czy Bloober Team zna niemal każdy. Warto przy tym pamiętać, że za takimi wybitnymi produkcjami jak: Wiedźmin, Dying Light, Layers of Fear czy This War of Mine, często stoją ogromne zespoły, w których skład wchodzą m.in. graficy, projektanci, programiści, ale i scenarzyści czy muzycy.

Według raportu firmy analitycznej Newzoo z 2018 roku (ostatni, który tak szczegółowo uwzględniał Polskę), w naszym kraju działa ok. 200 firm produkujących gry, zaś branża zatrudnia 6 tysięcy pracowników. Liczby te zdecydowanie robią wrażenie, a obecnie mogą one być już wyraźnie wyższe. Szczególnie, że praca w gamedevie dla wielu młodych ludzi wydaje się być spełnieniem marzeń.

Właśnie to do takich osób (choć nie tylko) dedykowana jest najnowsza książka Patryka Polewiaka - "Tworzyć gry". Autor, jako doświadczony deweloper, który w trakcie swojej kariery współpracował m.in. z Bloober Team i One More Level, a obecnie kieruje własnym studiem - Polyslash, odkrywa przed czytelnikami tajemnice polskiego gamedevu. Patryk Polewiak nie tylko przedstawia nam jak prezentuje się gamedev "od kuchni", ale prezentuje również wady i zalety pracy w tej wyjątkowej branży i radzi jak sobie w niej poradzić.

Jeśli zatem tworzenie gier komputerowych to wasze marzenie, to książka "Tworzyć gry" powinna znaleźć się w waszej biblioteczce.

