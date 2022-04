Ty - sezon 4. Premiera, obsada i ciekawostki. Wszystko, co wiemy

Co wiemy o nadchodzącym sezonie kultowego serialu Ty (You)? Oto zbiór najważniejszych informacji dla fanów Joe Goldberga.

Spis treści

You (Beth Dubber/Netflix)

Ty

Tytuł: Ty (oryg. You)

Twórcy: Sera Gamble, Greg Berlanti

Gatunek: Thriller

Produkcja: USA

Sezony: 4

Ty (oryg. You) to historia Joe Goldberga, księgarza o mrocznej przeszłości, który zakochuje się w wyjątkowy sposób. Guinevere Beck, początkująca pisarka, którą poznaje w trakcie pracy, staje się jego obsesją. Mężczyzna jest w stanie zrobić wszystko i zlikwidować każdą napotkaną przeszkodę, aby tylko utrzymać relację.

Obsada

Oczywiście w nowym sezonie znowu zobaczymy Penna Badgleya w roli Joe Goldberga oraz poznaną w Madre Linda bibliotekarkę Marienne (w tej roli Tati Gabrielle).

Zobacz również:

Do obsady dołączą za to Charlotte Ritchie (Kate, nowa główna rola kobieca) i Lukas Gage (Adam, syn bogatego magnata ze Wschodniego Wybrzeża) oraz parę innych nowych twarzy. Tilly Keeper pojawi się jako Phoebe, towarzyska gwiazda tabloidów, a Amy Leigh Hickman zagra Nadię, specjalistkę w dziedzinie literatury i aspirującą autorkę powieści. Zobaczymy także Eda Speelersa w roli Rhysa, który również zajmuje się pisarstwem. Oprócz tego:

Brad Alexander jako Edward

Niccy Lin jako Sophie

Aidan Cheng jako Simon

Stephen Hagan jako Malcolm

Ben Wiggins jako Roald

Eve Austin jako Gemma

Ozioma Whenu jako Błogosławieństwo

Dario Coates jako Connie

Sean Pertwee jako Vic

Alison Pargeter jako Dawn

Adam James jako Elliot

twitter.com/netflix twitter.com/DEADLINE

Fani z pewnością tęsknią za serialową Love Quinn (Victoria Pedretti), więc spodziewamy się jej powrotu choćby w formie retrospekcji, jak bywało to wcześniej w przypadku Guinevere Beck (Elizabeth Lail) czy Candace Stone (Ambyr Childers).

Ty (fot.: Netflix)

Premiera

Oficjalna premiera 4. sezonu Ty nie jest jeszcze znana, ale z pewnością odbędzie się w serwisie streamingowym Netflix.

Produkcja rozpoczęła się 22 marca 2022 roku. Patrząc na poprzednie premiery, nadchodząca część przygód Joe Goldberga powinna pojawić się pod koniec 2022 roku, ale ze względu na kręcenie scen w innych miejscach (Paryż, Londyn), może się nieco opóźnić i przesunąć aż do początku 2023 roku.

Z pewnością będziemy śledzić wiadomości i informować o jakichkolwiek wzmiankach.

twitter.com/YouNetflix

Sezon 4

Pod koniec trzeciego sezonu, gdy Joe zabija Love Quinn i pozoruje własną śmierć, wyjeżdża do Paryża, aby odnaleźć tam Marienne. Wydawałoby się więc, że akcja sezonu czwartego będzie odgrywać się właśnie tam. W rzeczywistości jednak Joe ostatecznie trafia do Londynu, na co wskazują między innymi opublikowane na Twitterze zdjęcia z planu.

twitter.com/YouNetflix

Czy Joe nie mógł zlokalizować Marienne? A może spotkał ją ten sam los, co jego poprzednie dziewczyny? Pozostaje także kwestia jego syna Henry'ego, który pozostał w Madre Linda. Joe bez wątpienia będzie miał wyrzuty sumienia, że opuścił go w ten sam sposób, jaki niegdyś jego własna matka.

Twórczyni i showrunnerka serialu, Sera Gamble sama dodaje:

Myślę, że to go ukształtuje od tego momentu. I nawet jego dokładny plan, kiedy i czy w ogóle wróci po syna, jest czymś, nad czym scenarzyści będą przesiadywać i rozmawiać godzinami, i godzinami między przekąskami.

W jednym z wywiadów, Gamble nie odpowiedziała jednoznacznie na pytania dotyczące także potencjalnej kary dla Joe Goldberga:

Często kończymy na wymyślaniu tych teoretycznych rozmów na temat tego, jaka [kara] byłaby najbardziej odpowiednia. Czy powinien zostać zabity? O nie, to byłoby zbyt łatwe. Czy powinien być w więzieniu?

Wiemy na pewno, że w czwartym sezonie Ty pojawi się nowy obiekt westchnień dla Joe oraz kolejny nowy rywal.

Zobacz także: Bridgertonowie 3 - data premiery, obsada i ciekawostki. Wszystko, co wiemy