Tych filmów wkrótce zabraknie w ofercie Netflix!

Jakie filmy i seriale znikną z Netflix w najbliższym tygodniu? Sprawdźcie!

W ciągu najbliższych siedmiu dni z oferty Netflix zniknie niewielka ilość tytułów. Mamy już ostatnią szansę, żeby obejrzeć komedię "Piksele" z Adamem Sandlerem, Peterem Dinklage oraz Kevinem Jamesem w rolach głównych, a także "Aniołki Charliego" z 2019 roku.

"Aniołki Charliego"

"Aniołki Charliego" opowiada historię kobiet, które zapewniają ochronę prywatnym klientom międzynarodowej agencji Townsend Agency. Członkinie to najsprytniejsze, nieustraszone i przede wszystkim doskonale przygotowane do boju kobiety, które nie boją się żadnych wyzwań. Grupy "Aniołków" są nadzorowane przez Bosleys, osoby koordynujące ich pracę praktycznie na całym świecie. Pewnego dnia młody inżynier podnosi alarm w sprawie tajemniczej i groźnej technologii, która mogłaby zagrażać światu. Wygląda więc na to, że to doskonałe zadanie dla tytułowych Aniołków Charliego, które od razu rozpoczynają śledztwo.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Elizabeth Banks

: Elizabeth Banks Scenariusz : Elizabeth Banks

: Elizabeth Banks Gatunek : akcja

: akcja Obsada : Naomi Scott, Elizabeth Banks, Kristen Stewart, Ella Balinska, Noah Centineo, Patrick Stewart, Djimon Hounsou, Sam Claflin, Joonathan Tuker

: Naomi Scott, Elizabeth Banks, Kristen Stewart, Ella Balinska, Noah Centineo, Patrick Stewart, Djimon Hounsou, Sam Claflin, Joonathan Tuker Dostępny do: 25 stycznia

"Piksele"

Obcy źle interpretują kanały z klasycznymi grami wideo, traktują je jako wypowiedzenie wojny i atakują Ziemię. Z cyberprzestrzeni wyłaniają się kultowi bohaterowie: Pac-Man, Donkey Kong, Galaga, Centipede i kosmici ze Space Invaders chcący zamienić świat w piksele. Prezydent Will Cooper wzywa na pomoc swego przyjaciela z dzieciństwa, mistrza gier komputerowych z lat 80. Sam Brenner przewodzi zespołowi złożonemu z maniaków starych gier, który staje do walki - muszą pokonać obcych i ocalić planetę.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone, Kanada, Chiny

: Stany Zjednoczone, Kanada, Chiny Reżyseria : Chris Columbus

: Chris Columbus Scenariusz : Timothy Dowlin, Tim Herlihy

: Timothy Dowlin, Tim Herlihy Gatunek : komedia, science fiction

: komedia, science fiction Obsada : Adam Sandler, Kevin James, Michelle Monaghan, Peter Dinklage, Josh Gad, Matt Lintz, Ashley Benson, Briian Cox, Sean Bean, Dan Aykroyd

: Adam Sandler, Kevin James, Michelle Monaghan, Peter Dinklage, Josh Gad, Matt Lintz, Ashley Benson, Briian Cox, Sean Bean, Dan Aykroyd Dostępny do: 30 stycznia

Wszystkie filmy i seriale usuwane z Netflix:

poniedziałek (24 stycznia)

Cisza niebios

wtorek (25 stycznia)

Aniołki Charliego

czwartek (27 stycznia)

Stalowy alchemik

niedziela (30 stycznia)

Expedition Happiness

Azali

Piksele

One of Us

