Tych frytkownic taniej nie kupisz! Zgarnij rabat z okazji Cyber Monday, a chrupiące przekąski zrobisz za grosze

Są z nami fani frytek i słonych przekąsek? To oferta dla Was! Zebraliśmy najbardziej atrakcyjne oferty na frytkownice objęte rabatem z okazji Black Week. Sprawdź, który model powinien znaleźć się w twojej kuchni.

Któż nie lubi chrupkich smakołyków, będących nie lada grzechem na diecie? Ich przygotowanie wydaje się być proste, jednak nie zawsze walory smakowe bywają zadowalające, a wszechobecny olej oznacza tylko jedno - wielkie sprzątanie. Problem rozwiązują frytkownice, które wymagają od nas znacznie mniej zaangażowania i pozwalają na odpowiednią obróbkę składników. Czy sprzęt musi być drogi? Nie podczas Black Friday! Wyselekcjonowaliśmy kilka najlepszych ofert, które nie uszczuplą twojego budżetu, a jednocześnie pozwolą na przygotowanie pysznych frytek z ziemniaków - i nie tylko.

Źródło: Unsplash/David Todd McCarty

Black Week: frytkownice w ekstra cenach!

STEBA HF 5000 XL Air Fryer

Typ: Frytkownica niskotłuszczowa / beztłuszczowa

Pojemność misy [l]: 5.2

Moc [W]: 1800

Pojemność koszyka [kg]: 1.4

Zakres temperatury (min-max): 80 - 200 °C

Możliwość mycia części w zmywarce: Koszyk

Funkcje: Programator czasowy, Regulacja temperatury

Funkcje dodatkowe: Schowek na kabel, Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Cena: 719 zł - 539 zł

4Swiss ABB-021 WH

Typ: Frytkownica beztłuszczowa

Pojemność misy [l]: 5.5

Moc [W]: 1350

Zakres temperatury (min-max): 40 - 200 °C

Możliwość mycia części w zmywarce: Szuflada

Funkcje: Programator czasowy, Regulacja temperatury

Funkcje dodatkowe: Grillowanie, Pieczenie, Podgrzewanie, Rozmrażanie, Smażenie, Suszenie

Cena: 749 zł - 599 zł

TEFAL EY201815 Easy Fry Classic Air Fryer

Typ: Frytkownica beztłuszczowa

Pojemność misy [l]: 4.2

Moc [W]: 1500

Pojemność koszyka [kg]: 1.2

Zakres temperatury (min-max): 80 - 200 °C

Możliwość mycia części w zmywarce: Misa na olej, Ruszt

Funkcje: Programator czasowy, Regulacja temperatury

Funkcje dodatkowe: 3D Air Pulse

Cena: 546,99 zł - 422,99 zł

Philips Ovi XL HD9270/00

Moc: 2000 W

Temperatura minimalna: 60 ˚C

Temperatura maksymalna: 200 ˚C

Pojemność misy: 6,2 l

Programator czasowy: tak

Możliwość mycia elementów w zmywarce: koszyk, misa

Funkcje dodatkowe: 7 programów automatycznych, aplikacja mobilna NutriU, funkcja trzymania ciepła, programy automatyczne, regulacja temperatury, sygnał końca pracy, timer, wyświetlacz LED

Cena: 869 zł - 769 zł

SILVERCREST Frytkownica beztłuszczowa, na gorące powietrze SHFD 1350

do smażenia bez dodatkowego oleju lub tłuszczu

również do grillowania, pieczenia i smażenia

cyfrowe sterowanie poprzez ekran dotykowy

8 wstępnie ustawionych programów do szybkiego wyboru

regulacja temperatury: od 80 do 200°C

z 60-minutowym timerem i funkcją automatycznego czuwania

koszyk i patelnia z powłoką antyadhezyjną (ILAG® Corflon ULTRA), odpowiednie do mycia w zmywarce

pojemność (koszyk): ok. 2,5 l (na ok. 500 g frytek)

połączenie szybko cyrkulującego gorącego powietrza i elementu grillowego zapewnia optymalne wyniki

ten rodzaj przygotowania oszczędza czas i energię, a ponadto jest wyjątkowo niskotłuszczowy

Cena: 279 zł - 199 zł

SILVERCREST Frytkownica beztłuszczowa SHF 900 A1, 900 W

do smażenia bez dodatkowego oleju lub tłuszczu

bezstopniowa regulacja temperatury w zakresie od 80°C do 200°C

z 30-minutowym timerem i funkcją automatycznego wyłączania

wyjmowany, nieprzywierający kosz do smażenia

element grzejny ze stali nierdzewnej

uchwyt cool-touch

ochrona przed przegrzaniem

stabilność dzięki antypoślizgowym stopkom

Cena: 189 zł - 132,30 zł

Jeśli zastanawiasz się, który rodzaj frytkownicy wybrać - zajrzyj do naszego wpisu: RTV Euro AGD: co potrafią nowoczesne frytkownice? Jak wybrać dobrą frytkownicę? Wszystko, co musisz wiedzieć.