Tych robotów sprzątających taniej nie znajdziesz. Zebrałam najlepsze promocje na Amazon

Roboty sprzątające to gadżety, które usprawniają codzienne sprzątanie i przede wszystkim wyręczają nas w tej czynności. To nie tylko wygoda, ale i oszczędność czasu - wystarczy uruchomić urządzenie i czekać na efekty. Rynek odkurzaczy stale się powiększa, a nowych modeli przybywa. Zmieniają się też ceny, ale nie zawsze należą one do najniższych. Zakup dobrej jakości robota sprzątającego, to wydatek rzędu przynajmniej 1000 zł. Dlatego też warto przyglądać się promocjom, które pojawiają się w sklepach. Interesujące promocje na odkurzacze automatyczne można znaleźć na stronie Amazon.pl. Postanowiłam sprawdzić, na które sprzęty warto zwrócić szczególną uwagę.

Amazon - promocja na roboty sprzątające

iRobot Roomba i3 i3152

Pojemność zbiornika na kurz: 0,4 l

Czas pracy: 75 min

Czas ładowania: 3 h

Poziom hałasu: do 75 dB

Wysokość: 9,2 cm

Funkcje: aplikacja mobilna, harmonogram, wirtualna ściana, kompatybilność z Amazon Alexa i Google Assistant

Cena promocyjna: 1169 zł - przejdź do sklepu

Ecovacs Deebot Ozmo T8

Pojemność zbiornika na kurz: 420 ml

Wykrywanie dywanów: tak

Funkcja mycia: tak

Regulacja poziomu wody: tak

Pojemność zbiornika na wodę: 240 ml

Czas pracy: do 175 min

Czas ładowania: 6,5 h

Funkcje: Mapa generowana przez aplikację, komendy głosowe, harmonogram, wirtualna ściana

Cena promocyjna: 1769 zł - przejdź do sklepu

Robot sprzątający Neato Robotics D800

Pojemność zbiornika na kurz: 700 ml

Czas pracy: do 90 minut

Wysokość: 10,13 cm

Poziom hałasu: 69 dB

Czujniki: LiDAR - wykrywanie światła i odległości, upadku

Funkcje: Automatyczny powrót do bazy i ładowanie, programator pracy, technologia LaserSmart, strefy No-Go, kompatybilny z różnymi urządzeniami SmartHome, kształt D, sterowanie za pomocą aplikacji

Cena promocyjna: 839 zł - przejdź do sklepu

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro

Pojemność zbiornika: 450 ml

Czas pracy: do 120 min

Czas ładowania akumulatora: 60 min

Wysokość: 9,6 cm

Poziom hałasu: 72 dB

Funkcja mycia: tak

Funkcje: aplikacja, komendy głosowe, tworzenie mapy pomieszczenia, harmonogram, wirtualna ściana

Cena promocyjna: 1439 zł - przejdź do sklepu

