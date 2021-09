Tydzień promocji dla graczy! Urządzenia i akcesoria w niższych cenach

W sklepie Morele.net trwa świetna promocja na sprzęt gamingowy. Wśród przecenionych produktów znalazły się klawiatury, myszki, słuchawki oraz akcesoria Corsair. Zobacz, jak skorzystać z rabatu.

Spis treści

Promocja na sprzęt dla graczy w Morele.net trwa przez siedem dni (do 22 września). Aby skorzystać z kodu rabatowego, należy dodać wybrane produkty do koszyka, a następnie w polu „Kod rabatowy” wpisać lub wkleić kod CORS21. Zobaczcie, co zostało przecenione i o ile.

Mysz Corsair Harpoon PRO RGB

Rodzaj myszy: Przewodowe

Zasięg pracy: 1.8 m

Interfejs: USB

Rodzaj sensora

Optyczny

Model sensora: PMW 3327

Regulacja czułości: Skokowa

Czułość: 12000 DPI

Liczba przycisków: 6

Częstotliwość odświeżania pozycji: 1000 Hz

Podświetlenie: RGB

Cena z kodem: 94 zł

Zobacz również:

Podkładka Corsair Gaming MM350 Extended XL

Długość [cm]: 93

Materiał: Tkanina

Podświetlenie: Nie

Rozmiar: XL

Szerokość [cm]: 40

Cena z kodem: 99 zł

Słuchawki Corsair HS35 Stereo

Konstrukcja: Nauszne

Łączność: Przewodowa

Złącze: Mini Jack 3.5 mm

Długość przewodu: 1.8 m

Cena z kodem: 118 zł

Klawiatura Corsair K70 RGB TKL

Interfejs: USB

Podświetlenie: RGB

Rodzaj przełączników: Cherry MX Speed RGB

Typ klawiatury: Mechaniczna

Układ klawiatury: Amerykański (US)

Cena z kodem: 439 zł

Mikrofon Elgato Wave:1

Kierunkowość: Kardioidalne

Komunikacja: Mini Jack 3.5 mm

Przeznaczenie: Gamingowe

Rodzaj: Pojemnościowe

Cena z kodem: 349 zł

