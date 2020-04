Tyler Rake: Ocalenie – Chris Hemsworth na pierwszym zwiastunie filmu Netflixa

Netflix zaprezentował właśnie zwiastun filmu Tyler Rake: Ocalenie, w którym w główną rolę wciela się Chris Hemsworth, najbardziej znany jako Thor z filmów Marvela.

Między innymi ze względu na kwarantannę wywołaną pandemią koronawirusa, Netflix stara się regularnie poszerzać swoją ofertę. Tylko w ostatnich tygodniach do biblioteki platformy trafiły m.in. polskie produkcje, jak "W lesie dziś nie zaśnie nikt" czy "365 dni", ta druga już okazała się być jedną z największych tegorocznych premier serwisu w Polsce. Niedawno zadebiutował również, długo oczekiwany, 4 sezon serialu "Dom z papieru". To jednak nie koniec. Netflix ma w zanadrzu kolejne ciekawe propozycje.

Jedną z nich bez wątpienia jest "Tyler Rake: Ocalenie" (tyt. oryg. Extraction), w którym główną rolę gra Chris "Thor" Hemsworth. Co ciekawe, producentami filmu są bracia Russo - Joe i Anthony, którzy dobrze poznali aktora podczas wspólnych prac m.in. nad filmem "Avengers: Wojna bez granic" czy "Avengers: Koniec gry". Za reżyserię natomiast odpowiada Sam Hargrave.

Tyler Rake: Ocalenie to thriller sensacyjny, który opowiada nam historię najemnika - tytułowego Tylera Rake'a (Chris Hemsworth). Oferujący swoje usługi na czarnym rynku bohater trafia do Bangladeszu, gdzie musi odnaleźć porwanego syna barona narkotykowego. Oczywiście, bardzo szybko okazuje się, że zadanie to jest znacznie bardziej skomplikowane niż się początkowo wydawało.

Jeśli jesteście ciekawi, jak film prezentuje się w akcji, to Netflix opublikował właśnie jego pierwszy zwiastun.

Tyler Rake: Ocalenie zadebiutuje na platformie Netflix już 24 kwietnia. Znając dotychczasowe osiągnięcia braci Russo i Chrisa Hemswortha, możemy spodziewać się sprawnie zrealizowanego kina akcji, idealnego na odrobinę wieczornego relaksu.

źródło: Netflix