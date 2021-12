"Tyler Rake: Ocalenie" - Netflix pracuje nad drugą częścią!

O tym, że Netflix planuje nakręcenie kontynuacji swojego zeszłorocznego hitu wiedzieliśmy już od dłuższego czasu. Bardzo szybko po premierze, która miała miejsce w 2020 roku otrzymaliśmy informacje, że Chris Hemsworth (Thor, Avengers, Wyścig) powróci do roli najemnika Tylera Rake'a. Nie wiedzieliśmy jednak kiedy to nastąpi, ani kiedy rozpoczną się pierwsze prace na planie sequela.

Teraz na szczęście już wiemy. Platforma za pośrednictwem social mediów poinformowała, że właśnie rozpoczęto kręcenie pierwszych zdjęć do drugiej części filmu. Przy okazji udostępniona została także pierwsza oficjalna fotografia z planu:

EXTRACTION 2 is coming in... icy hot! ???? Production has officially started on @chrishemsworth's return as Tyler Rake in another deadly mission from director Sam Hargrave and producers Joe and Anthony Russo. pic.twitter.com/d7KBjqP922