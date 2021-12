Tylko dzisiaj - Lenovo ThinkBook taniej o 500 złotych!

Oprócz codziennych promocji Komputronik robi także okazyjne. I właśnie dzisiaj możesz dzięki takiej zdobyć świetnego laptopa z dużą zniżką.

Promocja obowiązuje 21 grudnia lub do wyczerpania zapasów. A czym może zachęcić do zakupu Lenovo ThinkBook 15-ITL G2? Ten model o przekątnej ekranu 15,6" napędza do działania procesor Intel Core i5-1135G7 mający 8 GB pamięci RAM DDR4 do dyspozycji. Na dane użytkownika przeznaczono 256 GB miejsca na dysku SSD typu M.2. Za grafikę odpowiada układ Intel Iris Xe Graphics - maksymalna rozdzielczość to Full HD, czyli 1920 x 1080 pikseli. Urządzenie działa pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 11 Pro.

Lenovo ThinkBook 15-ITL G2 sprawdzi się zarówno do zastosowań prywatnych, jak i profesjonalnych. Dzięki promocji jego cena spadła z 3699 zł na 3199 zł. Jeśli chcesz skorzystać z okazji i zaoszczędzić - warto zrobić to od razu. Laptopa w niższej cenie znajdziesz na tej stronie.

Lenovo ThinkBook 15-ITL G2. Foto: Komputronik

Źródło: Komputronik