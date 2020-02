Nie mamy najlepszych wieści dla graczy wyczekujących konsolowej wersji Baldur's Gate 3. Jak wynika z wypowiedzi twórców, tylko konsole PS5 i Xbox Series X będą w stanie "udźwignąć" Baldur's Gate 3.

Baldur's Gate 3 to niewątpliwe bohater ostatnich dni. Produkcja studia Larian wzbudza ogromne emocje, choć niestety nie zawsze te pozytywne. Pomimo tego, że dopiero otrzymaliśmy szczątkowe informacje na temat gry, to już pojawiają się zarzuty, że nie jest to "prawdziwy" Baldur's Gate. Zostawmy jednak wiecznych malkontentów i skupmy się na faktach. Te są takie, że przed nami kolejna wielka gra rpg i to, na dodatek, oparta na zasadach Dungeons & Dragons.

Potwierdzono już, że trzecia odsłona legendarnej serii rpg'ów zadebiutuje na PC i Google Stadia. Co więcej, gra ma być dostępna na PC jeszcze w tym roku, choć jedynie w fazie wczesnego dostępu. Twórcy, pytani o wydanie konsolowe udzielali do tej pory wymijających odpowiedzi, zmienić ten stan rzeczy postanowił producent wykonawczy gry - David Walgrave. Jego zdaniem, jeśli Baldur's Gate 3 trafi na konsole, to raczej nie będzie to PlayStation 4 i Xbox One. Główną tego przyczyną jest nowa wersja silnika graficznego - Divinity 4.0, na którym powstaje produkcja. Jest on na tyle zaawansowany, że sprzętom obecnej generacji może po prostu zabraknąć mocy.

Nie sądzę, że konsole obecnej generacji byłyby w stanie go (Baldur's Gate 3) uruchomić. Wprowadziliśmy wiele ulepszeń i aktualizacji technicznych do naszego silnika i nie wiem, czy byłby on w stanie na nich działać. - David Walgrave

Walgrave dodaje, że możliwe byłoby przeniesienie Baldur's Gate 3 na PS4 i Xbox One, ale wówczas gra musiałaby zostać mocno "okrojona", a wtedy "nie wyglądałaby już fajnie". Śmiało możemy zatem założyć, że jeśli będziemy chcieli zwiedzić "Zapomniane Krainy" na konsolach, to uczynimy to jedynie na PS5 i Xbox Series X.

Póki co, pozostaje nam delektować się Divinity: Original Sin 2, które jest obecnie dostępne zarówno na PC, jak i konsolach PS4 i Xbox One.

źródło: gamingbolt.com