Tylko teraz! Ogromne rabaty na laptopy w x-kom!

Przez tydzień w x-kom macie okazje kupić tańszego laptopa - rabaty nawet do -50%. Zobaczcie, które modele zostały przecenione.

Co tydzień w sklepie x-kom można liczyć na ciekawe wyprzedaże - tym razem w promocyjnej ofercie pojawiło się sporo laptopów oraz akcesoriów z rabatami do -50%. Sprawdzamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę. Pamiętajcie, że promocja trwa tylko do 7 marca lub do wyczerpania limitu produktów. Warto się pośpieszyć.

Jak skorzystać z promocji?

Dodaj wybrany produkt do koszyka Aktywuj kod rabatowy laptopy Dokończ składanie zamówienia i odbierz produkt ze zniżką

Promocja na laptopy w x-kom

Laptop HP EliteBook 840 G6 i7-8565

Procesor: Intel Core i7-8565U

Pamięć: 16 GB

Grafika: Intel UHD Graphics 620

Typ ekranu: Matowy, LED, IPS

Laptop Lenovo ThinkPad X1 Nano i7-1160G7

Procesor: Intel Core i7-1160G7

Pamięć: 16 GB

Grafika: Intel Iris Xe Graphics

Typ ekranu: Matowy, LED, IPS

Laptop Apple MacBook Pro M1

Procesor: Apple M1

Pamięć: 8 GB

Grafika: Apple M1

Typ ekranu: Błyszczący, LED, IPS, Retina

Laptop HP EliteBook x360 1040 G6 i7-8565

Procesor: Intel Core i7-8565U

Pamięć: 16 GB

Grafika: Intel UHD Graphics 620

Typ ekranu: Matowy, LED, IPS

Laptop Lenovo ThinkBook 15 i7-1165G7

Procesor: Intel Core i7-1165G7

Pamięć: 16 GB

Grafika: Intel Iris Xe Graphics

Typ ekranu: Matowy, LED, IPS

Laptop HP ENVY 13 x360 Ryzen 5-4500

Procesor: AMD Ryzen™ 5 4500U

Pamięć: 8 GB

Grafika: AMD Radeon™ Graphics

Typ ekranu: Błyszczący, LED, IPS

Laptop Dell Vostro 5301 i7-1165G7

Procesor: Intel Core i7-1165G7

Pamięć: 8 GB

Grafika: NVIDIA GeForce MX350 + Intel Iris Xe Graphics

Typ ekranu: Matowy, LED, WVA

Laptop ASUS TUF Gaming FX505DT R7-3750H

Procesor: AMD Ryzen™ 7 3750H

Pamięć: 16 GB

Grafika: NVIDIA GeForce GTX 1650 + AMD Radeon™ Vega

Typ ekranu: Matowy, LED, EWV

Microsoft Surface Book 3 13 i5

Procesor: Intel Core i5-1035G7

Pamięć: 8 GB

Grafika: Intel Iris Plus Graphics

Typ ekranu: Błyszczący, LED, IPS

Microsoft Surface Pro X SQ2

Procesor: Microsoft SQ2

Pamięć: 16 GB

Grafika: Adreno 690

Typ ekranu: Błyszczący, LED, IPS

Dell Latitude 5300 i5-8365U

Procesor: Intel Core i5-8365U

Pamięć: 8 GB

Grafika: Intel UHD Graphics 620

Typ ekranu: Matowy, LED, IPS

Laptop MSI GL65 i5-10300H

Procesor: Intel Core i5-10300H

Pamięć: 8 GB

Grafika: NVIDIA GeForce GTX 1650 + Intel UHD Graphics

Typ ekranu: Matowy, LED

Laptop HP OMEN 15 Ryzen 5

Procesor: AMD Ryzen™ 5 4600H

Pamięć: 16 GB

Grafika: NVIDIA GeForce GTX 1660Ti + AMD Radeon™ Graphics

Typ ekranu: Matowy, LED, IPS

Promocje na akcesoria w x-kom

Pamięć Silver Monkey USB-C - 4x USB 3.0

Typ: Pasywny

Liczba portów wyjścia: 4

Liczba portów ładujące: 4

Standard: USB 3.0

Myszka Silver Monkey Wireless

Typ myszy: Mobilna

Sensor: Optyczny

Liczba przycisków: 3

Rozdzielczość: 1600 dpi

Myszka HP Z3700 Wireless Mouse

Typ myszy: Klasyczna, Mobilna

Sensor: Optyczny

Liczba przycisków: 3

Rozdzielczość: 1200 dpi

Pad MSI Force GC30

Platforma: PC, Android

Łączność: Bezprzewodowa

Interfejs: 2.4 GHz

Zasięg: 10 m

Słuchawki Edifier W675BT

Łączność: Bezprzewodowe

Budowa słuchawek: Nauszne, Półotwarte

Mikrofon: Tak, przy słuchawce

Redukcja hałasu: Nie

Słuchawki HP Bluetooth Headset 500

Łączność: Bezprzewodowe

Budowa słuchawek: Nauszne, Półotwarte

Mikrofon: Tak, przy słuchawce

Redukcja hałasu: Nie

