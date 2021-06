Tylko w Lidlu! Bezprzewodowy ekspres do kawy za grosze

Od dzisiaj w ofercie Lidla znajdziecie akumulatorowy ekspres do kawy w bardzo przystępnej cenie - sami sprawdźcie.

W sobotniej ofercie Lidla pojawiło się sporo nowości, a w tym bezprzewodowy ekspres do kawy Parkside - idealny na wakacyjne wycieczki pod namiot. Urządzenie jest dostępne w sklepach stacjonarnych Lidla i kosztuje tylko 149 zł (przejdź do oferty).

Akumulatorowy ekspres do kawy nadaje się zarówno do kawy mielonej, jak i kapsułek. Został wyposażony w wyjmowany zbiornik na wodę o pojemności 240 ml. Na jednym naładowaniu pozwala zaparzyć do 4 filiżanek kawy (po 150 ml). Czas zaprzenia trwa ok. 6 minut. Nie wymaga stosowania filtra do kawy oraz dostępu do sieci elektrycznej.

Urządzenie jest kompatybilne z akumulatorami serii Parkside X20V Team.

W zestawie otrzymujemy: uchwyt do kapsułek, sitko, kubek z pokrywką, miarkę do kawy

