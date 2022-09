Tym razem droższy oznacza także lepszy! iPhone 14 Pro MAX zaprezentowany

Na dzisiejszej konferencji Apple Far Out amerykańska marka pokazała kolejne modele swoich flagowych smartfonów. Wśród nich znajduje się także wariant Pro MAX, który jest najdroższą wersją iPhone'a 14.

Spis treści

Źródło: Apple

Ile kosztuje iPhone 14 Pro MAX?

Różnice między poszczególnymi modelami flagowców Apple jeszcze nigdy nie były tak wyraźne. iPhone 14 zadebiutował w czterech wersjach, a w sprzedaży wkrótce pojawią się:

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro MAX

Dwa pierwsze warianty należą do tańszych urządzeń, a ich cena to kolejno 799 dolarów (ok. 3700 zł) oraz 899 dolarów (ok. 4200 zł). Model Pro kosztuje 999 dolarów (ok. 4715 zł), a wersja Pro MAX, będąca najdroższym modelem iPhone'a 14, kosztuje 1099 dolarów (ok. 5180 zł).

Najwyższy wariant oferuje kilka unikalnych cech, których brak w tańszych modelach. Na pewno znajdzie on więc swoich odbiorców, zarówno wśród fanów Apple, jak i użytkowników przesiadających się na system iOS.

Zobacz również:

Czym różni się iPhone 14 Pro MAX?

Najważniejszą modyfikacją jest zastosowanie procesora Apple A16 Bionic który trafił jedynie na wersje urządzenia oznaczone jako Pro. Nowy procesor znacznie poprawi wydajność iPhone'a 14 Pro MAX względem swojego poprzednika, a należy zauważyć, że w kwestii szybkości działania oraz bezawaryjności systemu produkty Apple już teraz należą do czołowych smartfonów na rynku.

Nie sposób nie dostrzec zmian wizualnych, które już na pierwszy rzut oka sprawiają, że modele Pro wyróżniają się na tle tańszych wariantów. Największą z nich jest zastąpienie charakterystycznego notcha podłużnym wcięciem w kształcie pigułki.

Dodatkowo iPhone 14 Pro MAX będzie posiadał ekran o przekątnej 6.7 cala, funkcję Always On Display oraz lepszą kamerę główną.