Tymczasowy profil zaufany dla osób 80+ i 70+ - jak go łatwo założyć?

Tymczasowy profil zaufany mogą założyć osoby powyżej 80 lat, a wkrótce również seniorzy 70 plus. Jak go założyć szybko i bez wychodzenia z domu? Podpowiadamy.

Spis treści

Rozpoczął się pierwszy, powszechny etap szczepień, obejmujący: nauczycieli, służby mundurowe oraz osoby powyżej sześćdziesiątego roku życia, ponieważ to one są w grupie największego ryzyka zachorowaniem na Covid-19 (więcej o etapach i zapisach na szczepienia znajdziecie tutaj). W związku z tym, że seniorzy w większości nie są obeznani z nowszymi technologiami, potrzebują oni często pomocy bliskich, aby móc się zarejestrować na szczepienie na koronawirusa, a na temat tego, jak zapisać bliską osobę w podeszłym wieku na listę szczepień, dokładniej pisaliśmy tutaj.

Na szczęście, wprowadzane są kolejne udogodnienia, które ułatwiają tej konkretnej grupie docelowej zapisanie się na iniekcję preparatem przeciw SARS-CoV-2. Jednym z nich jest możliwość założenia tymczasowego profilu zaufanego, który jest jedną z opcji dokonania zdalnej e-rejestracji.

Do tej pory, sposobność taką miały jedynie osoby powyżej osiemdziesiątego roku życia, ponieważ według najnowszych ustaleń rządu, mają one pierwszeństwo przed pozostałymi seniorami. Następne w kolejności będą osoby powyżej siedemdziesięciu lat i gdy ruszą zapisy na szczepienie dla tej grupy wiekowej, otrzymają oni również możliwość założenia tymczasowego profilu zaufanego. Jak to wygląda w praktyce?

Czym jest profil zaufany i do czego służy

W uproszczeniu, profil zaufany to forma oficjalnego potwierdzenia naszej tożsamości i służy do bezpiecznego załatwiania spraw formalnych oraz urzędowych za pośrednictwem internetu. Dzięki niemu, mamy możliwość m.in. zalogowania się portali, które udostępniają usługi dla obywateli w internecie, a także podpisywania dokumentów elektronicznych. Wśród wiadomości na temat etapów szczepień i zapisów na nie, znajdziemy m.in. informacje o tym, że profil zaufany stanowi również jeden ze sposobów założenia internetowego konta pacjenta na stronie rządowej pacjent.gov.pl. Konto to z kolei, jest niezbędne do zarejestrowania się na szczepienie na koronawirusa online.

W celu założenia profilu zaufanego musimy spełnić jedynie cztery warunki:

Posiadań numer PESEL

Posiadać obecnie lub w przeszłości polski dowód osobisty

Posiadać ważny dowód osobisty lub paszport

Mieć pełną lub ograniczoną zdolność do podejmowania czynności prawnych

Czym różni się profil zaufany od tymczasowego profilu zaufanego

Pod względem formalnym – niczym. Za pośrednictwem tymczasowego profilu zaufanego możemy dokonywać tych samych czynności i zabiegów, co przy pomocy normalnego profilu zaufanego.

Różnice są natomiast w bardziej praktycznych aspektach. W przeciwieństwie do standardowej opcji, tymczasowy profil zaufany ma wyznaczony okres ważności – trzy miesiące. Po jego upłynięciu, nie mamy samodzielnej możliwości przedłużenia tego terminu, może on zostać jednak automatycznie wydłużony, „jeśli w kraju będą nadal obowiązywać ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa”.

Jak już wspomniano, tymczasowy profil zaufany mogą założyć obecnie jedynie osoby powyżej osiemdziesiątego roku życia, a wraz z rozpoczęciem zapisów kolejnej grupy wiekowej, opcja ta zostanie udostępniona także seniorom 70+. Dodatkowo, założenie tymczasowego profilu zaufanego jest uproszczone, w stosunku do standardowej wersji i nie wymaga dodatkowych opcji potwierdzenia.

Jak założyć tymczasowy profil zaufany

W celu założenia tymczasowego profilu zaufanego należy przejść na stronę pacjent.gov.pl lub od razu kliknąć bezpośrednio na link, który nas przekieruje do wniosku. Musimy kliknąć start, a następnie odpowiedzieć czy już zakładaliśmy kiedyś profil.

Jeśli chcemy założyć profil tymczasowy, to na kolejnej liście zaznaczamy ostatni podpunkt - Żadne z powyższych i przechodzimy do odpowiedniego procesu. Pamiętajmy, że na dokończenie wszystkich czynności mamy 15 minut, więc osobom z trudnościami w obsłudze komputera przydatna będzie pomoc kogoś bardziej obeznanego w technologii i internecie.

Na pierwszym etapie deklarujemy swój wiek, podajemy numer PESEL, a następnie wybieramy odpowiednią dla nas datę i godzinę rozmowy wideo z urzędnikiem.

Potem, jak w przypadku każdego konta, ustalamy nazwę użytkownika i hasło, a następnie uzupełniamy nasze dane.

Kolejnym etapem jest podanie danych kontaktowych i zatwierdzenie regulaminu, a potem sprawdzenie poprawności wszystkich podanych informacji.

Ostatni jest punkt - „Autoryzacja”. Polega on na tym, że na podany przez nas adres e-mail otrzymamy wiadomość z adresu [email protected]. Zawierać ona będzie m.in. link do wideo rozmowy oraz jej dokładną datę i godzinę. Celem odbycia rozmowy jest „osobista” weryfikacja naszego wniosku oraz podanych w nim wiadomości.

Autoryzacja wideo – jak przebiega i co należy wiedzieć

Po pierwsze, rozmowa odbywać się będzie za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams, więc konieczna jest jej wcześniejsza instalacja na odpowiednim urządzeniu.

Kolejnym krokiem jest pilnowanie wyznaczonego w mailu terminu, a gdy on nadejdzie – kliknięcie na podany link do rozmowy. Przed rozmową należy przygotować swój dowód tożsamości w celu jej weryfikacji oraz numer naszego wniosku, który również będzie uwzględniony w wiadomości e-mail. Pamiętajmy, aby nie podawać w rozmowie numeru wniosku urzędnikowi, to on musi nam go odczytać, a naszym zadaniem jest jego potwierdzenie.

W trakcie samej rozmowy zostaniemy poproszeni o przedstawienie się, złożenie oświadczeń dotyczących używania Profilu Zaufanego i okazanie dowodu tożsamości (zbliżenie dokumentu do obiektywu kamery naszego urządzenia). Możliwe, że otrzymamy także prośbę o wykonanie konkretnego gestu ręką. Choć brzmi to dziwnie, celem tego zabiegu jest sprawdzenie czy na naszym sprzęcie nie funkcjonuje oprogramowanie zakłócające transmisję. Przeprowadzone połączenie będzie też cały czas nagrywane, a jego zapis będzie przechowywany przez Ministerstwo Cyfryzacji przez około sześć lat.

Jeśli weryfikacja przebiegnie poprawnie, nasz profil zostanie zarejestrowany i będziemy już jedynie oczekiwać na nadejście wybranego podczas składania wniosku terminu oraz zgłoszenie się do odpowiedniego punktu szczepień.