Typowy VPS ma 2 rdzenie procesora i 4 GB RAM. Oto aktualna oferta serwerów VPS największych dostawców na polskim rynku

W pełni funkcjonalny serwer VPS można mieć już za kilka, kilkanaście złotych miesięcznie. W grupie docelowej nieduże sklepy, małe i średnie firmy oraz programiści i zespoły DevOps, którzy potrzebują wysokiej elastyczności środowiska wirtualnego, bez obawy o nadmierne koszty wynajmu serwera dedykowanego.

Dawno minęły czasy gdy jeden fizyczny serwer służył jako host dla wielu maszyn wirtualnych, a jakakolwiek awaria sprzętowa lub prace konserwacyjne prowadziły do niedostępności wszystkich usług klientów. Inwestycje dostawców w infrastrukturę oraz w rozwój oferty doprowadziły do sytuacji, w której serwery VPS przejęły wiele cech usług uruchamianych w chmurze, przy zachowaniu atrakcyjnej ceny i przewidywalności kosztów ponoszonych przez klientów.

Mowa tutaj o inwestycjach dostawców hostingu w klastry wirtualizacji i prywatne chmury obliczeniowe, które miały istotny wpływ na sposób, w jaki dostarczane są współczesne serwery VPS. Każdy element takiej infrastruktury, w tym zasoby obliczeniowe, przestrzeń dyskowa i sieć są co najmniej zdublowane, gwarantując najwyższy poziom dostępności środowiska, w którym uruchamiane maszyny wirtualne klientów.

Nazwa.pl uruchamia usługi VPS w środowisku chmury obliczeniowej wysokiej dostępności, dzięki czemu kontenery mogą być migrowane pomiędzy fizycznymi serwerami, bez potrzeby ich restartu. Nad dostępnością zasobów procesora czuwa system monitoringu, który zapewnia równoważenie obciążeń w całym klastrze serwerów, zapewniając ciągłość działania i gwarancję zasobów każdej usługi VPS z osobna.

Typowa konfiguracja

Złota zasada konfiguracji serwerów VPS mówi, że na każdy wirtualny rdzeń procesora powinno przypadać co najmniej 2 GB pamięci RAM. W ten sposób unikniemy sytuacji, w których jeden z elementów serwera będzie stanowił wąskie gardło całego systemu, a uruchamianych w nim aplikacjom zabraknie pamięci albo mocy obliczeniowej.

W ten sposób projektowanych jest większość ofert VPS, w których stosunek liczby rdzeni (vCPU) do pamięci operacyjnej (RAM) wynosi dokładnie 1:2. Gwarancja zasobów realizowana jest poziomie wirtualizatora. Aruba Cloud obsługuje swoje serwery VPS na bazie oprogramowania VMware, podczas gdy nazwa.pl czy OVHcloud korzystają z wirtualizacji KVM. Oba rozwiązania zapewniają wysoką stabilność, gwarancję zasobów oraz separację maszyn, dzięki czemu klienci otrzymują produkt, za który zapłacili.

Typowa konfiguracja serwera (w tabeli prezentujemy wybrane oferty największych dostawców w Polsce) obejmuje dwa wirtualne rdzenie procesora, 4 GB pamięci RAM oraz od 50 do 80 GB przestrzeni dyskowej na szybkich dyskach SSD lub NVMe, skonfigurowanych w macierzy RAID 10 (np. nazwa.pl) albo współdzielonej pamięci masowej (np. Ceph w homecloud.pl). Usługi VPS, uruchamiane w oparciu o serwery z dyskami SATA, na dobre wypadły z oferty dostawców hostingu.

Więcej RAM czy mocny procesor?

Dodatkowa pamięć RAM pozwoli na obsłużenie większego ruchu i wymagających aplikacji webowych. Mocny procesor przyda się, jeśli uruchamiamy witryny przetwarzające dynamicznie zmieniające się dane, np. wyniki sportowe oraz strony generujące treści, których nie da się buforować w pamięci (cache) takie jak serwisy oparte o indywidualne strony użytkowników, dostępne po zalogowaniu.

Tam gdzie mamy wybór warto rozważyć, czy wybrać serwer z większą ilością pamięci RAM czy mocniejszym procesorem? Nazwa.pl dostarcza usługi VPS na bazie wydajnych procesorów Intel Xeon E5 taktowanych zegarem 2,2 GHz (wariant podstawowy) lub 3,3 GHz (w opcji Speed). Firma zaleca wybór mocniejszego procesora dla dynamicznych aplikacji pisanych w PHP/MySQL, ale również wszystkich innych zastosowań, które intensywnie korzystają z zasobów procesora np. serwerów gier, streamingu wideo itd.

Sieć i transfer danych

Typowy VPS dostarczany jest z jednym adresem IPv4, pod którym serwer widoczny jest w internecie. Dodatkowe adresy dostępne są za opłatą. Dwa inne parametry serwerów VPS to przepustowość sieci oraz limit transferu. Niestety dostawcy hostingu komunikują te informacje na różne sposoby. Nazwa.pl i homecloud wskazują jedynie ogólną przepustowość całej sieci, do której podłączone są serwery VPS – aż 200 Gbps w pierwszym i 100 Gbps w drugim przypadku. Inni podają pasmo sieciowe dostępne na interfejsie sieciowym serwera VPS np. 500 Mbps w ofercie Essential OVHcloud.

Wśród usług VPS znajdziemy oferty bez ograniczeń transferu danych (zawsze warto doczytać regulamin) albo z wysoko ustawionym limitem. Mowa tutaj o transferze na poziomie kilku, kilkunastu terabajtów miesięcznie. W zestawieniu jedyny wyjątek stanowi Kei.pl, która pobiera dodatkową opłatę 0,03 zł za każdy 1 GB przesłanych danych.

W cenie serwera dostaniemy za to ochronę przez atakami DDoS. Podejście to chroni infrastrukturę dostawców przed zatkaniem się na wskutek ataku sieciowego, zaś klientom zapewnia wyższą dostępność wynajmowanych usług. W Nazwa.pl ochrona w czasie rzeczywistym przed zagrożeniami typu DDoS realizowana jest za pomocą sprzętowych firewalli FortiGate. Dzięki zastosowaniu wydajnych urządzeń, pracujących w systemie redundantnym i filtrujących ruch w czasie kilku mikrosekund, możliwe jest zapewnienie bardzo niskich czasów dostępu do usług, co umożliwia uruchamianie na serwerach VPS aplikacji wrażliwych na opóźnienia np. serwerów gier.

Obrazy systemów operacyjnych

System operacyjny VPS dostarczany jest z gotowego obrazu. Najczęściej do wyboru mamy systemy CentOS, Debian i Ubuntu w jednej z ich najnowszych wersji. Ogromną ilość prekonfigurowanych obrazów systemów operacyjnych i gotowych środowisk aplikacji znajdziemy w ofercie serwerów VPS w Aruba Cloud i OVHcloud. Poza popularnymi dystrybucjami Linuksa mamy tutaj jeszcze obrazy z systemami FreeBSD i Windows Server. Licencja za ten ostatni wliczona jest w wyższą cenę wynajmu serwera. Dedykowane środowiska aplikacji w Aruba Cloud obejmują jeszcze systemy z zainstalowanym WordPressem, bazami danych SQL Server i Oracle lub pfSense. Obrazy te otwierają szerzej okno na wykorzystanie VPS w innych zastosowaniach, niż hosting stron internetowych.

Root, czy zarządzany?

Główna przewaga nad hostingiem współdzielonym wynika z możliwości instalacji własnych aplikacji i bibliotek oraz optymalizacji systemu i usług sieciowych pod konkretne projekty. W opcji root, a więc z samodzielnym zarządzaniem, serwery VPS oferują zbliżoną, a nawet niemal identyczną funkcjonalność, co dużo droższe, choć wydajniejsze serwery dedykowane. Możliwość samodzielnego konfigurowania serwera pozwala na uruchamianie na serwerze nieszablonowych stron i aplikacji webowych pisanych z wykorzystaniem frameworków czy języków programowania takich jak Node.js, Django czy Ruby on Rails, niedostępnych z reguły na klasycznym hostingu współdzielonym.

Zarządzanie serwerem VPS nie musi być trudne, jeśli zdecydujemy się zainstalować dodatkowy panel, który uprości wykonywanie codziennych zadań administracyjnych np. związanych z tworzeniem baz danych czy dodawaniem skrzynek użytkowników. Nazwa.pl proponuje tutaj wybór panelu DirectAdmin. Homecloud.pl i Aruba Cloud i OVHcloud mają w ofercie Pleska. W każdym przypadku jest to opcja dodatkowo płatna.

Jeśli poszukujemy hostingu o funkcjonalności serwera współdzielonego, ale o wyższej wydajności i z gwarancją zasobów, powinniśmy zapoznać się z ofertą serwerów zarządzanych VPS (ang. managed) w Kei.pl. Wariant zarządzany serwera wirtualnego to w pełni skonfigurowane środowisko z zarządzaniem przez wygodny panel administratora, objęty codziennym backupem danych i możliwością skalowania zasobów w przypadku wzrostu ruchu na serwerze.

Dodatkowe opcje

Znaną ze środowisk wirtualnych funkcją są migawki (ang. snapshots), czyli możliwość uchwycenia stanu dysku w czasie np. aby zapewnić sobie opcję wycofania zmian po nieudanej aktualizacji systemu. Wsparcie dla migawek znajdziemy m.in. w serwera VPS oferowanych przez Arubę, Kei.pl i OVHcloud. Tylko u tego ostatniego dostawcy jest to opcja dodatkowo płatna.

Mimo, że serwery VPS to nadal budżetowa opcja wynajmu serwerów, użytkownicy coraz częściej oczekują dostępu do funkcji i opcji specyficznych dla serwerów dedykowanych i instancji w chmurze. Szczególnie rozbudowaną ofertę opcji dodatkowych znajdziemy w Aruba Cloud i OVHcloud. Mowa tutaj o mechanizmach geograficznego lokalizowania adresów IP serwera, zapewnienia ciągłości działania (IP Failover) oraz równoważenia obciążeń (load balancing), pozwalających budować środowiska wysokiej dostępności, w których ruch rozkładany jest na wiele serwerów w klastrze.