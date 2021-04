Tysiące aplikacji zniknie z App Store! Sprawdzamy, o co chodzi.

Apple pozbędzie się z App Store tysięcy aplikacji. To radykalny krok, który ma zmusić do współpracy niesfornych deweloperów. W grę wchodzi udostępnianie prywatnych danych użytkowników.

Apple jest firmą, która mocno dba o prywatność użytkowników. Gigant z Cupertino co chwilę wprowadza nowe opcje bezpieczeństwa, które nie podobają się konkurencji oraz portalom społecznościowym.

App Store

Wraz z premierą iOS 14.5 użytkownicy będą mogli zadecydować czy chcą być śledzenie przez aplikacje firm trzecich w celu lepszego dopasowywania reklam online. Mogą zdecydować się na ich otrzymywanie lub wyłączyć tą opcję.

iOS 14.5 wprowadzi również opcję App Tracking Transparency. Pozwoli ona na wyłączenie śledzenia użytkownika przez daną aplikację.

Funkcja ta ma chronić użytkowników przed gromadzeniem prywatnych danych przez deweloperów oraz reklamodawców. Apple odrzuca już aplikacje firm trzecich, które wykorzystują zewnętrzne narzędzia programistyczne służące do śledzenia użytkowników bez ich zgody.

Po premierze iOS 14.5 większość aplikacji takich, jak Facebook czy Instagram straci możliwość śledzenia użytkowników, co przyniesie miliardowe straty.

Apple zapowiedziało, że zamierza aktywnie walczyć z deweloperami, którzy zamierzają gromadzić dane użytkowników bez ich zgody. Oznacza to potencjalne usunięcie z App Store wszystkich aplikacji, które nie zostaną dopasowane do nowej polityki prywatności udostępnionej w grudniu ubiegłego roku.

Dodatkowo firma nie będzie przyjmować do App Store nowych aplikacji, które naruszają najnowsze zasady.

Finalnie oznacza to, że tysiące aplikacji mogą zniknąć z App Store. Jest to jednak mało prawdopodobny scenariusz. System iOS jest tak popularny, że deweloperzy nie pozwolą sobie na usunięcie swoich aplikacji. Finalnie zostaną one dostosowane do nowych opcji prywatności, a skorzystają na tym użytkownicy sprzętu firmy Apple.

Dodatkowo od zeszłego roku App Store informuje jakie informacje gromadzi dana aplikacja. Dane są zawarzające, a i tak sam system iOS gromadzi nawet 20 razy mniej informacji, niż Android.

Źródło: phonearena.com