Tysiące humanoidalnych robotów trafi do ludzi już w 2021 roku

Hanson Robotics planuje masową produkcję humanoidalnych robotów. Do końca 2021 roku do klientów mają trafić tysiące egzemplarzy, a wśród nich słynna Sophia.

Hanson Robotics to firma inżynieryjna zajmująca się robotyką, założona przez Davida Hansona w 2013 roku. Szerszemu gronu odbiorców jest z pewnością znana dzięki stworzeniu jednego z najnowocześniejszych i najsłynniejszych humanoidalnych robotów o imieniu Sophia. Zarówno jej „zachowanie”, jak i wypowiedzi odbiły się szerokim echem na całym świecie oraz zainspirowały do podjęcia tematu sztucznej inteligencji i tworzenia maszyn w stylu androidów. Sophia udzieliła wielu wywiadów i brała udział w licznych okazjach. Przykładowo, robot wziął udział w pokazie mody jednego z najbardziej cenionych obecnie projektantów - Alexandra Wanga, a nawet wystąpiła w programie „The Tonight Show" prowadzonym przez Jimmy’ego Fallona i wraz z nim zaśpiewała piosenkę „Say something”, co możecie zobaczyć poniżej.

Tysiące robotów jeszcze w tym roku

Firma z Hongkongu ma jednak jeszcze ambitniejsze plany. Jak ogłoszono, jeszcze w tym roku ma zostać uruchomiona masowa produkcja humanoidalnych robotów. W jej skład wejdą cztery modele maszyn, w tym słynna Sophia. Według przedstawicieli Hanson Robotics, do końca 2021 roku do klientów trafią już tysiące modeli. Ma to być reakcja na panującą obecnie pandemię koronawirusa, a obecność w domach humanoidalnych maszyn ma być sposobem na samotność podczas ograniczeń społecznych oraz w czasie kwarantanny. Natomiast jeden z modeli – Grace, został zaprojektowany konkretnie z myślą o wspomaganiu sektora medycznego.

Pandemia COVID- 19 pokazała nam jak istotna jest automatyzacja do normalnego i bezpiecznego funkcjonowania – David Hanson.

Jednak zakusy właściciela i założyciela firmy są znacznie większe. Według niego, do 2024 roku będą możliwe śluby z humanoidalnymi robotami i przewiduje on także nadanie im w przyszłości praw obywatelskich. Co ciekawe, nie jest to tak „niemożliwe”, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. bowiem już kilka lat temu Arabia Saudyjska nadała obywatelstwo jednemu z egzemplarzy Sophii.

Cóż perspektywa świata, w którym obok ludzi funkcjonują roboty ich przypominające jest zarówno ekscytująca, co niepokojąca. Nic dziwnego więc, że twórcy różnych branż niejednokrotnie poruszali już to zagadnienie, a wystarczy wymienić choćby wybitnego autora książek Philipa K. Dicka i powstały na bazie jego twórczości, kultowy film - Łowca androidów czy znakomitą grę Detroit: Become Human stworzoną przez studio Quantic Dream.

Jak widać, nauka jest czymś niesamowitym i ciągle tworzone oraz opracowywane są rzeczy, o których zaledwie kilka lat temu nie mogli byśmy jeszcze marzyć. Przykładem może być m.in. niedawne osiągniecie naukowców z Izraela, którzy po raz pierwszy na świecie wszczepili pacjentowi sztuczną rogówkę oka.