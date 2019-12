Tytuły startowe PlayStation 5 nie będa cross-genami

Według najnowszych informacji gry dostępne w dniu premiery PlayStation 5 nie będą kompatybilne z PlayStation 4.

Kolejna generacja konsoli Sony zadebiutuje dopiero za rok, ale już teraz wiemy o niej całkiem sporo. Jednym z kluczowych elementów PlayStation 5 ma być kompatybilność wsteczna. Oznacza to, że nabywcy PS5 będą mogli bez przeszkód uruchamiać produkcje z konsoli PlayStation 4. Niestety, jak zasugerował ostatnio znany i ceniony dziennikarz branżowy Jason Schreier, nie mamy co liczyć na podobny zabieg działający w odwrotnym kierunku.

Jeszcze niedawno pojawiały się plotki, że Sony nie będzie chciało szybko zrezygnować z potężnej bazy użytkowników konsoli obecnej generacji i zadba o to, aby tytuły startowe PlayStation 5 był również dostępne dla posiadaczy PlayStation 4. Zdaniem Jasona Schreiera, nie ma na to najmniejszych szans. Zdradził on, że słyszał już o tytułach startowych PlayStation 5 i będą one dostępne tylko na tej konsoli.

Co ciekawe, dziennikarz przyznał, że zupełnie inny pomysł na przyszłą generację ma Microsoft. Możemy się spodziewać, że amerykańska korporacja będzie dążyć do tego, aby jej produkcje były dostępne na jak największej liczbie urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem PC, konsoli Xbox One oraz nowej generacji Xboxa. Jedną z pierwszych cross-genowych produkcji ma zostać Halo Infinity.

Trzeba przyznać, że obydwa rozwiązania mają swoje plusy i minusy, choć ostatecznie wydaje się, że propozycja Microsoftu jest bardziej przyjazna dla graczy.

źródło: wccftech.com