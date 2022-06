Tytus, Romek i A'Tomek w drodze na ekrany! Powstanie film i serial na podstawie komiksu Papcia Chmiela

Żyjemy w erze boomu na komiksowe adaptacje. Jednak większość z tych filmów i seriali powstaje na podstawie komiksów amerykańskich i azjatyckich. Już wkrótce to grono powiększy się o polskie propozycje – mianowicie film i serial na podstawie serii komiksowej Tytus, Romek i A'Tomek.

Spis treści

Tytus, Romek i A'Tomek – dzieło Papcia Chmiela

Twórcą opowieści o losach tytułowych bohaterów jest Henryk Jerzy Chmielewski, zwany Papciem Chmielem. Romek i A'Tomek to dwaj harcerze, zaś Tytus jest zaprzyjaźnionym szympansem. Razem przeżywają szalone przygody. Komiks oprócz dostarczania rozrywki ma również pełnić funkcje edukacyjne – czytelnicy mogą z niego zaczerpnąc rozmaite informacje dotyczące na przykład historii czy geografii.

fot. materiały prasowe

Trójka przyjaciół zadebiutowała w 1957 roku na łamach gazety harcerskiej Świat Młodych. Opowieści o chłopcach i człekokształtnej małpie zdobyły dużą popularność i już w 1979 roku Tytus, Romek i A'Tomek zostali okrzyknięci najwybitniejszym osiągnięciem polskiego komiksu. W 2006 roku dzieło Papcia Chmiela osiągnęło status najdłużej ukazującej się polskiej serii komiksowej.

Zobacz również:

Tytus, Romek i A'Tomek na dużym i małym ekranie

Już wkrótce Tytus, Romek i A'Tomek będą szaleć również w kinach. Wszystko to za sprawą EGoFILM – studia animacji, które we współpracy z Netflix Originals stworzyło adaptację serii Kajko i Kokosz. Kolorowe kadry ożyją dzięki sztabowi utalentowanych twórców. Scenariusz stworzy Maciej Kur i Rafał Skarżycki. Reżyserię powierzono Tomaszowi Leśniakowi, a produkcję Ewelinie Gordziejuk. Rolę art directora będzie zaś pełnił Michał Śledziński.

Za podstawę dla scenariusza posłuży kilka ksiąg stworzonego przez Chmielewskiego komiksu. Twórcy filmu mają nadzieję, że zmiksowanie różnych historii pozwoli na wielopoziomowe ukazanie każdego bohatera. Pod względem wizualnym film będzie nawiązywał do twórczości Papcia Chmiela z lat 60. – styl rysownika był wówczas nieco geometryczny i prostszy w porównaniu do późniejszej twórczości.

fot. materiały prasowe

Twórcy filmowego Tytusa, Romka i A'Tomka przyznają, że ze swoją produkcją chcą trafić zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Dlatego w adaptacji nie zabraknie spektakularnej strony wizualnej i żartów, ale też nawiązań do współczesności. Prace nad produkcją ruszą na początku roku 2023. Co ciekawe, po stworzeniu filmu studio EGoFILM ma zamiar zrealizować również serial animowany – nie wiadomo jeszcze, kto zajmie się dystrybucją, ale można domniemywać, że będzie to Netflix.

Zobacz także: Castlevania: Nocturne - fabuła, data premiery, obsada. Co wiemy o serialu?