UE wymierzyła Intelowi kolosalny mandat, ale ten go nie zapłaci

Kara została nałożona za działania antykonkurencyjne. Co sprawiło, że władze zmieniły zdanie?

Sąd najwyższy Unii Europejskiej w Luksemburgu (drugi co do ważności na terenie całej UE) wydał wyrok, w którym nakazał zapłacenie firmie Intel grzywny w wysokosci 1,06 mld euro. Co ciekawe, sprawa dotyczy wydarzeń sprzed... dwóch dekad. Dokładnie w roku 2000 został oskarżony o działania antykonkurencyjne. Przez kogo? Oczywiście przez konkurenta, czyli AMD. "Czerwoni" zarzucili "niebieskim" faworyzowanie producentów poprzez udzielanie im wysokich rabatów na układy, co miało skłaniać do wyboru jego podzespołów. Wśród tych producentów znajdziemy największe marki na rynku, w tym Dell, Lenovo i HP. Sprawa wydawała się zakończona w 2009 roku, kiedy sąd UE nałożył na Intela grzywnę wynoszącą ponad miliard euro.

W 2012 roku Intel odwołał się do wyroku, jednak dwa lata później odwołanie zostało oddalone, ale w 2017 sprawa trafiła na wokandę do ponownego rozpatrzenia, potem zaś weszły w życie nowe przepisy. Ponowne rozpatrzenie sprawy przyniosło zaskakujący wniosek - stwierdzono, że poprzednia analiza nie była przeprowadzona właściwie i nie ma podstaw do stwierdzenia, że rabaty były środkami do zwalczania konkurencji. Dlatego poprzedni wyrok został uchylony. Wniosek? Intel jest miliard euro do przodu, ale to wcale nie koniec sprawy. AMD ma sporo czasu, aby złożyć odwołanie od nowego wyroku. A czy je złoży? Zobaczymy niebawem.

Źródło: TechSpot