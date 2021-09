UFL - wszystko, co musisz wiedzieć na temat konkurenta FIFA 22

FIFA 22 pokazuje cały swój potencjał na konsolach nowej generacji, Konami rozpoczyna rewolucję i zmienia nazwę swojej flagowej serii piłkarskiej na eFootball. Tymczasem na horyzoncie pojawia się największy konkurent tych dwóch tytułów. Przed państwem UFL. Sprawdź, co do tej pory wiemy na temat gry.

Gra UFL została zaprezentowana pierwszy raz podczas targów Gamescom 2021. Nie znamy jeszcze dokładnej daty premiery. Twórcy zapewniają, że produkcja zadebiutuje "wkrótce". UFL ma się pojawić na najważniejszych platformach do grania. Możemy się spodziewać, że w piłkę zagramy na konsolach Xbox One, Xbox Series X/A, PS4 i PS5.

UFL ma być dostępne dla wszystkich graczy za darmo. W oficjalnym komunikacie studia Strikez Inc. możemy przeczytać:

Zapewne pojawią się możliwości kupienia dodatków za realną gotówkę, jednak zgodnie z zapowiedziami nie będą one miały wpływu na zwycięstwo.

Strikez Inc. nie ujawniło jeszcze dokładnych informacji na temat trybów gry, jakie znajdziemy w UFL. Podczas sesji pytań i odpowiedzi, twórcy zaznaczyli, że skupią się przede wszystkim na doświadczeniach sieciowych. Możemy się spodziewać, że w UFL znajdziemy autorski system na wzór FUT z serii FIFA oraz Master League, które znamy z PES-a (eFootball).

Q: Are there any offline modes planned? Career mode?

UFL: We’re very focused on our core game mode, which is online. There’s a lot of infrastructure that needs to run properly in order to make the game stable, but UFL will have an offline mode that you can play with friends.