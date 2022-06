UFL - wszystko, co musisz wiedzieć na temat konkurenta FIFA 22 [9.06.2022]

Zbieramy najważniejsze informacje na temat UFL, największego konkurenta dla FIFA 22 i eFootball.

FIFA 22 pokazuje cały swój potencjał na konsolach nowej generacji, Konami rozpoczyna rewolucję i zmienia nazwę swojej flagowej serii piłkarskiej na eFootball. Tymczasem na horyzoncie pojawia się największy konkurent tych dwóch tytułów. Przed państwem UFL. Sprawdź, co do tej pory wiemy na temat gry.

UFL - data premiery i platformy

Gra UFL została zaprezentowana pierwszy raz podczas targów Gamescom 2021. Nie znamy jeszcze dokładnej daty premiery. Twórcy zapewniają, że produkcja zadebiutuje "wkrótce". UFL ma się pojawić na najważniejszych platformach do grania. Możemy się spodziewać, że w piłkę zagramy na konsolach Xbox One, Xbox Series X/A, PS4 i PS5.

UFL - cena

UFL ma być dostępne dla wszystkich graczy za darmo. W oficjalnym komunikacie studia Strikez Inc. możemy przeczytać:

Gra będzie dostępna za darmo i będziemy regularnie dodawać nowe funkcje i aktualizacje bez obowiązkowych pojedynczych lub rocznych opłat. Gra została zaprojektowana tak, aby zapewniać fair-to-play, co oznacza podejście oparte na umiejętnościach i zerowe opcje pay-to-win.

Zapewne pojawią się możliwości kupienia dodatków za realną gotówkę, jednak zgodnie z zapowiedziami nie będą one miały wpływu na zwycięstwo.

UFL (fot. Strikez INC.)

UFL - tryby gry

Strikez Inc. nie ujawniło jeszcze dokładnych informacji na temat trybów gry, jakie znajdziemy w UFL. Podczas sesji pytań i odpowiedzi, twórcy zaznaczyli, że skupią się przede wszystkim na doświadczeniach sieciowych. Możemy się spodziewać, że w UFL znajdziemy autorski system na wzór FUT z serii FIFA oraz Master League, które znamy z PES-a (eFootball).

Q: Are there any offline modes planned? Career mode?

UFL: We’re very focused on our core game mode, which is online. There’s a lot of infrastructure that needs to run properly in order to make the game stable, but UFL will have an offline mode that you can play with friends. — UFL (@UFLgame) August 31, 2021

UFL - rozgrywka

Możemy się spodziewać, że UFL wprowadzi sporo innowacji do rozgrywki. Twórcy mówią wprost:

Jesteśmy fanami piłki nożnej i zapalonymi graczami — gramy w piłkarskie gry wideo od lat i dokładnie wiemy, co ludzie chcą zobaczyć w symulatorze piłki nożnej. Chcemy na nowo stworzyć piłkarskie gry wideo od podstaw, oferując graczom z całego świata rewolucyjne, ekscytujące doświadczenie.

Gra jest tworzona już od 5 lat, więc możemy oczekiwać, że UFL wystartuje na bardzo wysokim poziomie.

Zobacz zwiastun zaprezentowany podczas Gamescom 2021:

UFL - licencje

Jedynym zespołem, o którym już w tej chwili wiemy, że pojawi się w grze jest West Ham United. W zwiastunie możemy zobaczyć logo oraz stadion "młotów". Jest także potwierdzone, że na start otrzymamy ponad 5000 licencjonowanych piłkarzy. Twórcy UFL podpisali umowę licencyjną FIFPro, organizacją, która zrzesza ponad 65 000 profesjonalnych piłkarzy.

UFL (fot. Strikez INC.) UFL (fot. Strikez INC.) UFL (fot. Strikez INC.) UFL (fot. Strikez INC.)

Poznaliśmy także pierwszego, oficjalnego ambasadora UFL. Został nim Oleksandr Zinchenko. Bardzo możliwe, że obrońca Manchesteru City i reprezentacji Ukrainy pojawi się także na okładce gry.

Na krótkim nagraniu możemy zobaczyć, jak zawodnik wygląda w UFL.

Kolejnym ambasadorem UFL został Roberto Firmihno, który na co dzień występuje w barwach Liverpoolu.

There’s something that #UFL want you to know, our next ambassador his name is Bobby Firmino! Check out Bobby's in-game look in the short video we've prepared. Si Señor! Stay tuned, as there's more news to come #fairtoplay #uflgame #joinufl pic.twitter.com/FQPRtOBvQn — UFL (@UFLgame) October 17, 2021

Zapowiedź pierwszego pokazu UFL

Strikez Inc. poinformowało na swoim koncie na Twitterze, że już w styczniu 2022 roku będziemy mieć okazję zobaczyć pierwsze materiały z UFL. Podczas pokazu zostanie zaprezentowany gameplay z najnowszej gry piłkarskiej, która powalczy o miejsce na rynku z seriami FIFA i eFootball.

January 2022 - Gameplay Reveal ????

Subscribe so you don't miss it ⬇️https://t.co/xZY93L1xgi pic.twitter.com/FWeYTC9kUi — UFL (@UFLgame) November 26, 2021

Znamy datę pokazu rozgrywki z UFL

Pierwszy pokaz UFL odbędzie się 27 stycznia 2022 roku. Nie znamy jeszcze dokładnej godziny oraz platform, na jakich wydarzenie będzie streamowane. Podczas transmisji zobaczymy pierwsze urywki z rozgrywki nadchodzącej gry.

January 27. UFL Gameplay Reveal. Mark the date! ????️ pic.twitter.com/5x73pugr3D — UFL (@UFLgame) December 27, 2021

UFL z oficjalną prezentacją [Aktualizacja 29.01.2022]

Strikerz Inc oficjalnie zaprezentowało swoją najnowszą grę. UFL zadebiutuje na rynku w 2022 roku, jednak dokładna data premiery nie jest jeszcze znana. Wiemy natomiast, że do grona ambasadorów dołączył właśnie Cristiano Ronaldo.

Szef studia dał wyraźnie do zrozumienia, że UFL ma dać fanom gier piłkarskich alternatywę w postaci nowej produkcji. Eugene Nashilov powiedział:

My w Strikerz Inc mamy wielki szacunek do wszystkiego, co zostało zrobione przez lata w piłkarskich grach wideo. Czujemy jednocześnie, że społeczność tęskniła za zmianą.

UFL - tak powstają przerywniki filmowe [Aktualizacja 14.02.2022]

Strikerz Inc opublikowało na YouTube kolejne nagranie, które przybliża kulisy powstawania UFL. W najnowszym odcinku Developer Diary Series możemy zobaczyć, w jaki sposób powstają przerywniki filmowe w nadchodzącej grze piłkarskiej.

Strikerz Inc pokazuje gameplay i skupia się na... błędach [9.06.2022]

Strikerz Inc opublikowało na swoim Twitterze nowy materiał prezentujący rozgrywkę z UFL. Zgodnie z zapowiedziami jest pierwszy odcinek dłuższej serii, która ma na celu przedstawienie graczom postępów w pracach nad konkurentem dla serii FIFA.

Co ciekawe, deweloper zdecydował się także na pokazanie błędów, które trapią grę na obecnym etapie. Trzeba przyznać, że część z nich wygląda komicznie i sprawia, że na twarzy pojawia się uśmiech.

Rozpoczynamy regularną serię nieprzetworzonych materiałów z rozgrywki, prezentujących nasze obecne postępy.

We’re starting a regular series of raw gameplay footage, showcasing our current progress.

Some videos will be unpolished & not featured on social media, so join our Discord to stay in the loop ⬇️https://t.co/CvW7hP62HL pic.twitter.com/CTZuG41Gpn — UFL (@UFLgame) June 8, 2022

Oficjalna strona gry UFL.

