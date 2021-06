UFO pojawiło się w Fortnite! Jest nagranie

Od kilku dni w sieci pojawiają się informacje oraz przecieki mówiące o temacie przewodnim 7 sezonu Fortnite, który miałby się skupiać na inwazji obcych. Ostatnio informowaliśmy o kręgach w rejonie Colossal Crops. Dzisiaj w sieci ukazało się nagranie, na którym widać moment porwania graczy przez statek kosmitów.

Kiedy tylko UFO pojawi się na mapie, może wybrać losowo wybraną postać. Łącznie statek może porwać na swój pokład maksymalnie 20 graczy. Na bliskie spotkanie może liczyć zarówno pojedyncza osoba, jak i cały oddział. Na innym nagraniu widzimy, jak porwanie wygląda z perspektywy uprowadzonego.

