UFS 2.2 oficjalnie - nowy standard pamięci dla smartfonów

UFS 2.2 jest nowsze, ale czy lepsze od UFS 3.1? Nowe nazewnictwo może namieszać w głowie.

Solid State Technology Association (JEDEC) opublikowało właśnie nowy standard Universal Flash Storage.

Pamięć UFS

UFS 2.2 debiutuje oficjalnie dopiero dziś, ale dostępne już na rynku układy MediaTek Dimensity 800U oraz Dimensity 720 posiadają już wsparcie dla standardu UFS 2.2.

UFS w chwili obecnej to dwa standardy - UFS 2.x oraz UFS 3.x. Liczby 2 i 3 oznaczają wydajność. Podobnie, jak w przypadku USB im wyższa liczba na początku, tym szybsza pamięć.

UFS 2.2 jest zatem standardem, który raczej nie trafi do flagowych modeli.

Jakie nowości wprowadza UFS 2.2?

Według JEDEC UFS 2.2 jest bezpośrednim następcom UFS 2.1 i w przyszłości całkowicie wyprze z rynku UFS 2.1. Z ciekawostek pojawiła się nowa funkcja o nazwie WriteBooster.

JEDEC udostępniło już dokument JESDJESD220C-2.2, dokładnie opisuący specyfikację techniczną UFS 2.2.

Główną nowością jest funkcja WriteBooster, która zwiększa chwilową szybkość zapisu względem poprzednika. Rozwiązanie to ma przyczynić się do szybszego ładowania aplikacji i ładowania pamięci podręcznej.

UFS 2.2 podobnie, jak UFS 2.1 zastępują na rynku starsze pamięci eMMC 5.1. Całość wykorzystuje pamięć NAND o dużej gęstości.

Pamięć UFS pozwala na osiągnięcie wyższych transferów danych porównywalnych z nowoczesnymi dyskami SSD NVMe.

Co ważniejsze jednak UFS pozwala na jednoczesny zapis i odczyt danych. Nie jest to możliwe w przypadku pamięci eMMC, co znacząco wpływa na spadek wydajności.

Źródło: gizchina.com