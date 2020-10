UI w PlayStation 5 wygląda znakomicie. Sony odrobiło lekcje

Zgodnie z wcześniejszymi spekulacjami, Sony zaprezentowało nam dzisiaj interfejs użytkownika w PlayStation 5.

UI w PlayStation 5 było jedną z ostatnich wielkich niewiadomych dotyczących nowej konsoli Sony. Japoński producent w obszernym materiale wideo zdecydował się wreszcie na ujawnienie szczegółów dotyczących interfejsu.

UI w PlayStation 5 prezentuje się znakomicie

Hideaki Nishino - jeden z wiceprezesów Sony, ujawnił, że tworząc nowy interfejs użytkownika skupiono się nie tylko na jego estetycznych aspektach, ale przede wszystkim na funkcjonalności i intuicyjności. Pan Nishino podkreślił, że wie, iż czas graczy jaki spędzają na zabawie jest cenny i znaczący, dlatego też nowe UI ma nam ułatwić dostęp do rozgrywki.

Pod względem wyglądu, UI w PS5 wygląda niezwykle nowocześnie. Sony postanowiło wykorzystać kilka rozwiązań z PS4, ale nie bało się zmian. Producent wyraźnie stawia na wygodę użytkowania. Za pomocą jednego przycisku możemy przeglądać najnowsze wiadomości na temat interesującej nas gry, ostatnio zrobione zrzuty ekranu, zdobyte osiągnięcia czy podpowiedzi dotyczące rozgrywki.

Szczególnie te ostatnie zapowiadają się wyjątkowo interesująco. Potwierdziła się cześć wcześniejszych spekulacji i w PS5 pojawi się system podpowiedzi. Gdy nie będziemy mogli poradzić sobie z jakimś wyzwaniem, konsola podpowie nam co robić dalej.

Na co jeszcze możemy liczyć? Między innymi na ulepszony tryb fotograficzny. Nasze zrzuty ekranu będziemy mogli poprawiać i edytować, następnie zapisywać w rozdzielczości 4K. Równie łatwo będzie się nimi można dzielić ze znajomymi. Specjalnie wydzielona strefa interfejsu pozwoli nam łatwo dotrzeć do ostatnio robionych materiałów. Co więcej, nie musimy bać się o spoilery. Jeśli na przesłanym przez nas materiale znajdować się będą fragmenty z rozgrywki, do których jeszcze nie dotarł nasz znajomy, to otrzyma on najpierw ostrzeżenie o możliwych spoilerach.

Interfejs użytkownika to niezwykle ważny element każdej konsoli. Trzeba przyznać, że Sony porządnie odrobiło pracę domową i posiadacze PS5 nie mają powodów do obaw.

Zobacz również: PS5 będzie nas nagrywać? Sony wyjaśnia