UPDF - oto edytor PDFów, którego szukasz. Z okazji świąt jest bardzo tani

Jeśli chcesz mieć pod ręką aplikację umożliwiającą niczym nieograniczoną edycję plików PDF, warto skorzystać z okazji i wybrać promocyjną akcję UPDF.

Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie współczesnego biura bez plików PDF. Są niezbędne do wystawiania faktur, umów oraz wielu innych rodzajów dokumentów. O ile większość aplikacji bez problemu odczytuje pliki w tym formacie, o tyle nieliczne dają możliwości ich edytowania, a jeszcze mniej - podpisywania. Jedną z tych, która pozwala na wszystko, jest UPDF. Program powstał po to, aby dawać użytkownikom pełną kontrolę nad plikami PDF i modyfikacją ich zawartości.

UPDF to program typu "wszystko w jednym". I nie jest to tylko hasło reklamowe, a oddanie rzeczywistych możliwości. Zanim je przedstawię, zacznę od tego, że istnieją jego wersje zarówno na systemy desktopowe, jak i mobilne. W każdej dokument może być wyświetlany w kilku wygodnych trybach: jednej strony, strony z przewijaniem, dwóch stron jednocześnie oraz z przewijaniem. Niezależnie od tego, w jakim programie powstał oryginalny PDF, UPDF bez problemu go odczyta, pokazując wszelkie notatki, komentarze, grafiki czy miniatury. Można także przeglądać jednocześnie kilka plików PDF lub oglądać je w formie pokazu slajdów. Uzyskaj 56% rabatu teraz.

Ale nie ograniczajmy się tylko do przeglądania - można podkreślać ważne dla siebie informacje lub wyróżniać je kolorem, a nawet rysować, co pomoże np. zaznaczyć obszar wymagający większej uwagi. UPDF pozwoli również na dodanie naklejek do treści - a opcji takiej nie ma żaden inny edytor PDF. Ponadto możliwe jest również przekształcanie dokumentu, obejmujące czcionki - w tym ich wielkość oraz kolor - a także edytowanie osadzonych grafik włącznie z ich podmienianiem! A jeśli chcesz mieć pewność, że nikt nie podpisze Twojego dokumentu, UPDF proponuje znaki wodne. Ponadto dostępne są opcje pozwalające na usuwanie wybranych stron, zmianę ich orientacji itp.

W wielu sytuacjach dokument wymagający podpisania przechodzi następującą drogę: plik PDF zostaje wydrukowany, osoba odpowiedzialna składa ręczny podpis, następnie podpisany dokument jest skanowany i zapisywany jako PDF. UPDF pozwoli na skrócenie tego procesu - możesz złożyć podpis bezpośrednio w dokumencie, a następnie zapisać go jako podpisany.

Każdy, kto pracował w biurze, zgodzi się zapewne ze stwierdzeniem, że potrzeba konwersji pliku PDF na inny format zachodzi aż zbyt często. Przy UPDF nie będzie z tym problemu - każdy edytowany lub przeglądany w nim plik możesz zapisać jako .doc, .xml, .ppt, .rtf, .txt., a nawet w formie HTML lub jako plik graficzny (JPG/PNG/TIFF/GIF). Zadbano o to, aby w każdej sytuacji nie marnować cennej przestrzeni - pliki PDF są kompresowane.

Twórcy UPDF zdają sobie sprawę, że w plikach tego typu przechowywane i przesyłane są istotne informacje, dlatego dodali opcję szyfrowania ich za pomocą hasła. Dzięki temu masz pewność, że tylko upoważniona osoba na do nich dostęp.

A za ile to wszystko? UPDF dostępny jest w formie rocznej subskrypcji lub jako zakup jednorazowy, z dożywotnią licencją. W obu przypadkach mamy akurat 56% zniżki na zakup i ceny to odpowiednio 21,99 USD lub 43,99 USD. W dodatku przy zakupie producent dodaje bonus - jakby nie było mamy święta. Jest nim darmowa licencja na inny program - ajoysoft PDF Password Remover. Więcej na ten temat dowiedz się na tej stronie. Jeżeli poszukujesz solidnego edytora PDF, który nie będzie Cię w niczym ograniczać, aktualnie lepszej oferty nie znajdziesz!

