UPS-y – doradzamy czy warto, i dlaczego tak

Może się wydawać, że UPS-y czy, jak kto woli - zasilacze awaryjne, to obecnie domena firm, urzędów czy placówek medycznych - nic bardziej mylnego. Na rynku znajdziemy wiele niewielkich urządzeń, które nie tylko w razie awarii dostaw prądu zapewnią nam tymczasowe zasilanie, ale pomogą nam dbać o nasz sprzęt przez 24 godziny na dobę.

Spis treści

UPS – co to jest i czy naprawdę tego potrzebuję?

Jesteśmy niemal na sto procent pewni, że większość z czytelników bez problemu odpowiedziałaby, że UPS to zasilacz awaryjny, który w razie przerw w dostawach prądu, jest w stanie przez określony czas (w zależności od ilości i rodzaju zastosowanych akumulatorów) podtrzymywać działanie wybranych urządzeń elektrycznych. Jest to odpowiedź jak najbardziej poprawna, choć niedokładana. Współczesne UPS-y oferują znacznie więcej. W dzisiejszych czasach długie przerwy w dostawach prądu występują coraz rzadziej, najczęściej przy awariach wywołanych wyjątkowo trudnymi warunkami atmosferycznymi, czyli np. wyjątkowo gwałtownymi burzami. Dlatego też UPS-y jako sprzęt domowy są często ignorowane i traktowane jako produkt „ostatniej potrzeby”. Niestety jest to błędne rozumowanie, które może słono kosztować. W wyniku niekontrolowanego zaniku zasilania, możemy np. stracić przygotowywany materiał, bądź co gorsza, utracić połączenie z grą podczas istotnego meczu pvp. O ile takie straty można jeszcze przeboleć, to należy pamiętać, że każde nagłe odłączenie od zasilana jest niezwykle ryzykowne dla naszego sprzętu.

Choć nie zawsze jesteśmy tego świadomi, to może się zdarzyć, że sieć energetyczna w naszym miejscu zamieszkania nie należy do najlepszych i najbardziej stabilnych. Również dostawcy prądu nie zawsze korzystają z najnowszej infrastruktury, dotyczy to głównie terenów wiejskich, choć tak naprawdę nie ma reguły czy mieszkamy w bloku, niewielkiej kamienicy czy domu wolnostojącym. Przy codziennej pracy możemy nie odczuwać niewielkich skoków napięcia - my nie, jednak nasze urządzenia - już tak. Warto tu podkreślić, że takie skoki napięcia bywają „zabójcze” i mogą prowadzić nawet do stałego uszkodzenia urządzeń elektrycznych. To właśnie w tym wypadku, ujawnia się największa siła współczesnych UPS-ów. Zasilacze awaryjne są w stanie regulować napięcie, dzięki czemu jest ono znacznie stabilniejsze i tym samym bezpieczniejsze dla naszych drogocennych urządzeń. Warto dodać, że to tylko jedna z wielu funkcji zabezpieczających nasz sprzęt przed zaburzeniami w sieci zasilającej.

UPS do domu, ale który?

Na rynku znajdziemy całe mnóstwo UPS-ów, niestety spora część posiada naprawdę spore gabaryty. To zrozumiałe, że w naszym starannie urządzonym mieszkaniu, nie chcemy mieć wielkiego zasilacza awaryjnego. W tym wypadku warto sprawdzić serię urządzeń marki Ever – Duo AVR / Duo AVR USB. W skład serii wchodzą trzy modele - Duo 350 AVR, Duo 550 AVR USB oraz Duo 850 AVR USB, różnią się one od siebie głównie mocą, liczbą i rodzajem gniazd. Pierwszy z nich posiada dwa gniazda wyjściowe French (standard polski) oraz gniazdo IEC320 C13 (tzw. komputerowe), drugi może się pochwalić czterema gniazdami IEC320 C13, ostatni natomiast, wyposażono w aż sześć gniazd IEC320 C13. Dwa ostatnie UPS-y mogą się pochwalić dodatkowo portem komunikacyjnym USB. Kompaktowy design urządzeń oraz czarne obudowy typu „tower” sprawiają, że z powodzeniem możemy z nich korzystać w domu, bez potrzeby przemeblowania. Wszystkie modele z serii Ever Duo AVR zostały wyposażone w układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego oraz zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe i przeciążeniowe. W przypadku awarii sieci zadziała automatyczny bezpiecznik, który jest zabezpieczeniem przeciwzwarciowym (na wejściu UPS-a). Zadziała on np. w sytuacji, gdy w odbiorniku podłączonym do wyjścia zasilacza wystąpi zwarcie wskutek czego popłynie duży prąd, który może spowodować uszkodzenie UPS-a oraz jego pożar. W przypadku przeciążenia, UPS wyposażony został w zabezpieczenie elektroniczne. Co ważne, wszelkie zabezpieczenia są aktywne bez względu na to czy aktualnie korzystamy z zasilacza w trybie pracy sieciowej czy bateryjnej. Wśród przydatnych funkcji UPS-ów marki Ever, warto jeszcze wyróżnić sygnalizację dźwiękową oraz świetlną. Główny przycisk zasilacza został wyposażony w podświetlenie w trzech kolorach (zielonym, żółtym i czerwonym), które zmieniają się w zależności od trybu pracy. Jeśli UPS mamy dobrze ukryty, to o zmianach trybu pracy poinformuje na sygnał dźwiękowy.

Jednym z ciekawszych modeli w ofercie Ever jest Duo 550 AVR USB, który poza powyższymi funkcjami został dodatkowo wyposażony w złącze HID USB (podobnie jak model Duo 850 AVR USB), które sprawia, że możemy UPS bezproblemowo i bez konieczności instalowania oprogramowania podłączyć do dowolnego urządzenia. Dla bardziej dociekliwych użytkowników, producent przygotował jednak darmowe oprogramowanie, w postaci prostego w obsłudze programu PowerSoft. Pozwoli on nam podejrzeć informacje o aktualnym obciążeniu akumulatora czy stanie baterii. Jak już wspominaliśmy, w modelu Duo 550 AVR USB znajdują się cztery gniazda IEC320 C13 (komputerowe), które umożliwią nam bezproblemowe podłączenie komputera, monitora czy konsoli. Na uwagę zasługuje również funkcja tzw. „Zimnego startu”, która umożliwia uruchomienia UPS-a bez podłączonego zasilania z sieci.

UPS, warto? Warto!

Jak widać, warto przesunąć UPS na swojej liście zakupowych priorytetów. Urządzenia tego typu nie tylko mogą zwiększyć komfort pracy czy zabawy, ale również będą czujnie dbać o inne sprzęty w przypadku awarii sieci energetycznej. Co jeszcze lepsze, obecnie UPS-y, w tym m.in. sugerowane przez nas modele, są dostępne w naprawdę atrakcyjnych cenach.