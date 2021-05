USA odpuszcza Xiaomi - firma znika z czarnej listy rządu

Departament Obrony USA usunie chińską firmę Xiaomi Corp z rządowej czarnej listy, otwierając drogę dla wszelkich przyszłych amerykańskich inwestycji w producenta smartfonów z Pekinu.

Salon MI Store

W toku procesu sądowego, stwierdzono, że obie strony zgodzą się rozwiązać toczący się spór między producentem sprzętu a Waszyngtonem.

Rzeczniczka Xiaomi stwierdziła, że ​​firma uważnie obserwuje najnowsze osiągnięcia. Akcje spółki wzrosły o ponad 6% w Hongkongu, gdy rozeszła się wiadomość o decyzji.

Na początku tego roku Departament Obrony USA pod administracją Trumpa oznaczył firmę jako powiązaną z armią Chin i umieścił ją na liście, która ograniczyłaby amerykańskie inwestycje w firmę.

Siedem innych chińskich przedsiębiorstw również zostało objętych podobnymi ograniczeniami.

Xiaomi przeszło do ofensywy, wnosząc pozew przeciwko rządowi USA, nazywając umieszczenie na liście jako „niezgodne z prawem i z konstytucją” oraz zaprzeczając jakimkolwiek powiązaniom z chińską armią.

Nowe logo Xiaomi

W marcu, pod nową administracją Bidena, sędzia federalny tymczasowo zablokował egzekwowanie czarnej listy, powołując się na „głęboko wadliwy” proces w działaniach rządu USA.

Xiaomi należały do najbardziej znanych chińskich firm technologicznych, które były prezydent Donald Trump uważał za rzekomo powiązane z chińską armią w ostatnich dniach jego administracji.

Trump uczynił przeciwdziałanie rozwojowi Pekinu centralnym elementem polityki gospodarczej i zagranicznej swojej administracji.

Lokalny rywal Xiaomi, Huawei Technologies Co Ltd, również znalazł się na czarnej liście eksportowej w 2019 i nie miał dostępu do zaawansowanej technologii pochodzenia amerykańskiego, co wpłynęło na jego zdolność do projektowania własnych chipów i komponentów pochodzących od zewnętrznych dostawców. Środki skutecznie sparaliżowały dział smartfonów firmy.

Później Departament Obrony Stanów Zjednoczonych nałożył podobne ograniczenia na chińską firmę Semiconductor Manufacturing International Corporation, która jest kluczem do narodowego dążenia Chin do wzmocnienia krajowego sektora chipów.