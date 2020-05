USA przedłuża zakaz handlu z Huawei do 2021 roku

Prezydent Donald Trump podpisał akt, który przedłuża zakaz handlu amerykańskich firm z Huawei do 2021 roku. Powód? Możliwość zagrożenia bezpieczeństwa narodowego.

Jak pamiętamy, amerykańska Komisja Handlu wprowadziła zakaz współpracy z chińskim producentem w maju 2019 roku. Mocno skomplikowało to plany Huawei, które nie może od tej pory używać usług Google, te zaś znajdowały się do tamtego czasu na wszystkich telefonach producenta. Powodem wprowadzenia zakazu było podejrzenie o możliwość używania dostarczanego przez Huawei sprzętu w celach szpiegowskich oraz na innych obszarach, w których istnieje zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Wczoraj w nocy czas polskiego prezydent Trump podpisał akt przedłużający zakaz do 2021 roku. Uzasadnienie nadal to samo. Warto dodać, że zakaz dotyczy nie tylko Huawei, ale również ZTE i kilka innych chińskich firm.

Aby amerykańskie firmy nie odczuły mocno zamieszania, Komisja Handlu udzieliła Huawei czasowego zezwolenia na sprzedaż niektórych sprzętów dla firmy z USA. Zezwolenie ma wygasnąć za kilka dni, jednak z pewnością zostanie przedłużone na kolejne tygodnie - wiele firm telekomunikacyjnych jest w trakcie budowy infrastruktury 5G, której elementy pochodzą właśnie od tego producenta. Niektóre z nich wręcz domagają się od Komisji zezwolenia na współpracę z Chińczykami. A co w roku 2021? Jeśli wojna ekonomiczna na linii USA-Chiny nie wygaśnie, prawdopodobnie zakaz zostanie przedłużony.

Źródło: Reuters