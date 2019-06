USA zniesie zakaz handlu z Huawei!

Na szczycie G20 Donald Trump ogłosił zdjęcie Huawei z czarnej listy handlu. Może być to doskonała wiadomość dla użytkowników sprzętu tego producenta, jednak jest kilka istotnych spraw, o których należy wiedzieć.

Problemy Huawei wybuchły niespodziewanie, a z tygodnia na tydzień było coraz gorzej - Google wycofało licencję na Androida, a dostawcy podzespołów zawiesili współpracę z Chińczykami. Ale wystarczyło spotkanie Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem (które miało miejsce na szczycie G20 w Osace), aby prezydent USA publicznie i oficjalnie zadeklarował, że amerykańskie firmy będą mogły ponownie współpracować z Huawei, ale - nie do końca. O co chodzi? W najbliższych dniach ma odbyć się specjalne spotkanie amerykańskiej Komisji Handlu. Dopiero ona zadecyduje, które produkty i technologie będą mogły być sprzedawane Huawei. Sam Trump sugeruje, aby dopuszczono do handlu jedynie te, które w żaden sposób nie naruszają bezpieczeństwa narodowego USA. Zasugerował również, że wiele aspektów ponownego porozumienia trzeba będzie omówić, ponieważ wywiad USA posiada informacje, których nie można podać do publicznej wiadomosci. Dlatego istnieje możliwość, że Huawei w dalszym ciągu nie będzie mogło korzystać z Androida.

A jak w ogóle doszło do zakazu? Władze USA nałożyły go z powodu podejrzeń o wykorzystywanie przez producenta jego urządzeń oraz sieci (w tym 5G) do szpiegowania. Huawei oczywiście zaprzecza tym zarzutom. Warto także wspomnieć, że od roku trwa wojna handlowa pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Trump poruszył także ten temat i zapowiedział brak nowych ceł na towary z Kraju Środka oraz powrót do negocjacji pomiędzy obydwoma krajami.