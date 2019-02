USB 3.2 - nowy standard USB zatwierdzony

USB 3.0, USB 2.0, USB typ C, USB 3.1 Gen 1... Nie da się ukryć, że przy tylu standardach USB można poczuć się skołowanym. A w dodatku dochodzi do tego świeżo zatwierdzony USB 3.2.

Standard USB dla przeciętnego użytkownika jest dość skomplikowany. Podobno tylko jedna osoba na trzy jest w stanie powiedzieć prawidłowo, czym różnią się od siebie USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 Gen 1/Gen 2, itd. A ogłoszono właśnie USB 3.2 i wszystkie nazwy znów się zmienią. Co na plus - USB Implementers Forum, czyli organizacja odpowiedzialna za standaryzację USB, wszystko wyjaśnia w oficjalnej specyfikacji. I potwierdza oficjalnie, że w nowym standardzie będzie możliwe osiągnięcie transferu danych na poziomie 20 Gbps. Ale równocześnie "wchłania" w siebie poprzednie standardy i przyjmuje oficjalną nazwę USB 3.2 Gen 2x2.

Nie jest to łatwe zadanie, ale spróbujemy podsumować, jak obecnie prezentują wszystkie standardy USB 3:

USB 3.2 Gen 1 - poprzednio określane jako USB 3.0, a formalnie USB 3.1 Gen 1 - umożliwia transfer z szybkością 5Gbps i występuje pod nazwą SuperSpeed USB

- poprzednio określane jako USB 3.0, a formalnie USB 3.1 Gen 1 - umożliwia transfer z szybkością 5Gbps i występuje pod nazwą USB 3.2 Gen 2 - zwane wcześniej USB 3.1 lub jakoUSB 3.1 Gen 2 - pozwala na transfer 10Gbps i nazywa się go SuperSpeed USB 10 Gbps

- zwane wcześniej USB 3.1 lub jakoUSB 3.1 Gen 2 - pozwala na transfer 10Gbps i nazywa się go USB 3.2 Gen 2x2 - najnowszy standard, pozwala na transfer 20Gbps i ma oficjalną nazwę SuperSpeed USB 20Gbps.

Zauważmy, że czynnikiem determinującym standard jest szybkość transferu danych i nie ma nic wspólnego z kablem ani wtyczką. W tym przypadku jesteśmy w pół drogi ze stopniowego przechodzenia z USB-A na USB-C, ale to temat na osobny tekst.

Wspomniana specyfikacja, zaprezentowana przez USB-IF, podkreśla, że dla producentów sprzętu jest coraz bardziej istotna szybkość oraz energooszczędność portów USB. Umożliwia to lepszą wydajność i efektywność oraz pozwala na projektowanie urządzeń, które będą w stanie wykorzystać wszystkie możliwości danego standardu, co z kolei przekłada się na satysfakcję użytkowników z posługiwania sprzętem. Jednak warto nadmienić, że nic nie powstrzyma np. producenta laptopa przed nazwaniem portu USB w jego urządzeniu jako "3,2", nawet, jeśli będzie to zwykły SuperSpeed USB. Jedyne, co nie będzie dozwolone, to umieszczenie na porcie loga USB-IF, ponieważ wymaga to wcześniejszego przejścia programu zgodności, przygotowanego przez organizację.

A co to wszystko oznacza dla konsumenta? Po pierwsze - znacznie większą szybkość transferu danych z pamięci zewnętrznych. Po drugie - USB 3.2 (czyli SuperSpeed USB 20Gbps) jest kompatybilnie wstecznie i można używać tego standardu np. do szybkiego transferu większych ilości danych ze starszych urządzeń. Po trzecie - na razie spotkanie tego standardu będzie bardzo rzadkie. Powinien upowszechnić się dopiero w ciągu dwóch kolejnych lat. I znając życie - zapewne będzie już wówczas dostępny co najmniej jeden kolejny.