USB 4 - czym różni się od poprzedników?

USB 4 pojawi się pod koniec 2019 roku i przyniesie nam szybsze prędkości transferów wraz z poprawą ich jakości oraz lepsze przekazywanie mocy. Czego możemy się spodziewać?

USB Promoter Group, czyli organizacja zajmująca się ustalaniem standardów dla USB, ogłosiła pod koniec marca oficjalną specyfikację dla USB 4. Standard przynosi znaczne ulepszenia w stosunku do USB 3.2 i USB 2. Bazuje na architekturze Thunderbolt, co umożliwia dwukrotnie większą przepustowość niż obecnie używane standardy, a także możliwość równoczesnej obsługi różnych protokołów transferu danych i obrazu. Ogólnie przypomina on USB-C, ale z większym transferem danych, takim jak Thunderbolt 3 USB-C Intela.

Większość z nas wciąż używa adapterów, aby urządzenia z portami USB-A były kompatybilne z portami USB-C, a tymczasem zbliża się kolejny standard. Oto porównanie z obecnymi.

Czym różni się USB 4 od USB 3.2 i USB 2?

prędkość transferu danych do 40 Gbps, porównywalna z Thunderbolt 3

lepsza jakość materiałów wideo dzięki technologii inteligentnego alokowania zasobów na bazie wymagań transferu

kompatybilność z Thunderbolt 3 w zależności od sposobu zaimplementowania technologii USB 4

używanie portów typu C

Czym różnią się poszczególne warianty USB-C?

Istnieje kilka wariantów portów USB, występujących pod różnymi nazwami. Łatwo się w nich pogubić, więc oto krótki przewodnik. Podajemy nazwę, nazwę (nazwy) alternatywną i przepustowość:

SuperSpeed USB lub USB 3.1 Gen 1lub USB 3.2 1: 5Gbps

SuperSpeed USB 10Gbps lub USB 3.1 Gen 1 lub USB 3.2 2: 10Gbps

SuperSpeed USB 20Gbps lub USB 3.2 2x2: 20Gbps

Thunderbolt 3: 40Gbps

USB 4: 40Gbps

Źródło: Intel

Kompatybilność pomiędzy USB 4 a Thunderbolt 3

Intel, wynalazca i właściciel protokołu Thunderbolt 3, udostępnił go USB Promoter Group, aby był kompatybilny z USB 4. To dobra wiadomość dla wszystkich - zarówno konsumentów, którzy będą mogli cieszyć szybkim transferem danych, jak i producentów, którzy nie będą musieli implementować funkcjonalności Thunderbolt 3 do portów USB 4. Aczkolwiek oznacza to zarazem, że możesz nabyć urządzenia obsługujące USB 4, ale nie Thunderbolt 3. Miej to w pamięci i przed zakupem sprawdź, jakie standardy obsługuje dane urządzenie.

O ile przepustowość 40 Gbps ślicznie wygląda na papierze (czy monitorze), o tyle nie każde urządzenie z USB będzie gotowe wykorzystać tą możliwość, dlatego niektóre wyposażone w port USB 4 mogą mieć mniejszy transfer - co w dużej mierze zależy od podzespołów. Dla USB 4 mają być dostępne trzy stopnie przepustowości: 10Gbps 20Gbps i 40Gbps, jednak przy każdym rzeczywista szybkość przesyłu danych może być mniejsza od tej - teoretycznie - najwyższej.

USB 4 - inteligentne dzielenie pasma

USB-C wprowadziło funkcję Alternate Mode, umożliwiającą transfer sygnału cyfrowego wideo zgodnego ze standardem DisplayPort i HDMI do portu USB-C, jednak obecnie używane technologie nie pozwalają na pełne wykorzystanie tych możliwości. Dlatego gdy transferuje się równocześnie dane i wideo - łącze dzielone jest na pół, dzięki czemu mają swoje osobne pasmo. USB 4 będzie używać systemu inteligentnej alokacji zasobów na żądanie, dzieląc pasmo wg potrzeb. Ma on sprawić, że np. przy streamowaniu 4K i przesyłaniu danych w tym samym czasie wszystko będzie przesyłane gładko i bez opóźnień.

USB 4 wesprze USB Power Delivery

Tylko niektóre porty USB-C mają wsparcie dla USB Power Delivery (USB PD), które jest niezbędne do ładowania wielu urządzeń. Każde wyposażone w port USB 4 będzie w pełni zgodne z tą technologią, a standard ma mieć możliwość wsparcia nawet 100W! Jeszcze nie znamy szczegółów na ten temat, wiemy za to, że USB 4 dysponuje kompatybilnością wsteczną z USB 3 i USB 2. Prędkość transferu będzie oczywiście odpowiednio zmniejszona. Dlatego np. dysk zewnętrzny z portem USB 4 nie osiągnie pełnej szybkości po podłączeniu do komputera poprzez port starszego typu.

USB 4- kiedy trafi do użytku?

USB 4 najszybciej pojawi się pod koniec bieżącego roku, jednak zanim trafi do urządzeń konsumenckich, minie trochę czasu. Dlatego szacujemy, że realny czas, kiedy będzie można go używać na co dzień, to najwcześniej końcówka 2020 lub początek 2021 roku. Do tego czasu pojawią się nowe informacje, które przekażemy na bieżąco naszym Czytelnikom.