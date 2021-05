Uber i Arrival tworzą elektryczny samochód

Brytyjski startup Arrival współpracuje z Uberem, aby stworzyć przełomowe elektryczne taksówki. Pojazdy mają wejść do produkcji w trzecim kwartale 2023 roku.

Ogłoszenie pojawiło się miesiąc po wejściu Arrival na giełdę Nasdaq w Nowym Jorku. Było to duże osiągnięcie dla początkującej firmy. Zaprojektowane jako samochody, które możemy wezwać w celu przejazdu, mają spełniać potrzeby kierowców Ubera, dlatego będą opracowywane wraz z nimi. Samochód ma być jak najbardziej komfortowy i wytrzymały. Przedni fotel będzie rozkładany, materiały łatwe do czyszczenia, a dach szklany i panoramiczny. Firma stawia na podobne koszty produkcji, jak te potrzebne do wyprodukowania pojazdów z silnikami spalinowymi. Mimo tego, ostatecznie cena zależeć będzie od konkurencji. Na pewno stanie się wyzwaniem dla największych producentów samochodowych, jak Volkswagen, Toyota czy LEVC - chińskiego producenta taksówek, który właśnie wchodzi na polski rynek.

Auto Arrival zostanie zbudowane na podobnych zasadach, co oparte na baterii elektrycznej autobusy i vany. Uber chce, aby do 2025 roku w Wielkiej Brytanii wybierano wyłącznie pojazdy elektryczne, a na całym świecie emisja dwutlenku węgla była równa zera do roku 2040.

Źródło: slashgear.com