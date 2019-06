Uber przedstawia projekt autonomicznych pojazdów i ogłasza testy dostaw jedzenia w Uber Eats przy pomocy dronów

W trakcie drugiego dnia konferencji Uber Elevate, Uber i Volvo zaprezentowały wspólny projekt autonomicznych pojazdów - Volvo XC90 SUV. Ponadto, Uber przybliżył kolejne innowacje w ramach projektu Uber Air, a także przyszłość transportu miejskiego w postaci hulajnóg elektrycznych JUMP, e-rowerów z wymienną baterią oraz innowacje w dostarczaniu jedzenia

Volvo XC90 SUV jest trzecim samochodem opracowanym wspólnie przez Volvo i Ubera, a jednocześnie pierwszym autem produkcyjnym, w pełni autonomicznym. Pojazd bazowy Volvo wyposażony jest w kluczowe funkcje bezpieczeństwa, które pozwolą Uberowi w przyszłości wzbogacić swoją flotę o pojazdy samojezdne.

Uber Eats to koncepcji wykorzystania dronów w dostarczaniu jedzenia. Dzięki połączeniu technologii Uber Elevate oraz sieci kurierów działających za pośrednictwem sprawdzonej platformy Uber Eats, dostawa jedzenia przy użyciu dronów ma zmienić oblicze miejskiej gastronomii. Kurierzy nie zostaną jednak wyeliminowani z całego procesu logistycznego. To oni będą odpowiedzialni za dostarczenie zamówienia na “ostatniej mili”, co oznacza, że na pewno trafi ono do rąk własnych zamawiającego. W przyszłości drony będą lądować na dachach samochodów kurierów współpracujących z Uberem, po czym zamówienia zostaną odebrane i doręczone przez kurierów Uber Eats. Pierwsza faza testów została przeprowadzona wspólnie z siecią restauracji McDonald's. W tym roku zostanie ona rozszerzona o kolejnych partnerów restauracji Uber Eats.

Uber przedstawił projekt nowej e-hulajnogi, zaprojektowanej z myślą o bezpieczeństwie. Stabilniejsza konstrukcja, odporność na zniszczenie oraz większe koła, ułatwią poruszanie się po mieście i zwiększą komfort jazdy, a nowy hamulec ręczny zwiększy bezpieczeństwo użytkowników. Hulajnogi JUMP Scooter V2 pojawią się w Stanach Zjednoczonych 24 czerwca, a w Europie zadebiutują jeszcze tego lata. W trakcie konferencji Uber zaprezentował również najnowszą wersję wymiennej baterii do rowerów elektrycznych JUMP, którą będą mogli wymieniać już nawet sami użytkownicy. Nie będzie potrzeby podłączania pojazdów do stacji dokujących. Link do dodatkowych materiałów można znaleźć