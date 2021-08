Ubezpieczenie Maca jako subskrypcja! Czy to się opłaca?

Ubezpieczenie AppleCare+ od dziś dostępne jest również jako abonament z miesięczną subskrypcją. Ile przepłacimy decydując się na zakup ratalny oraz czy opcja pojawi się w Polsce?

Apple znane jest z dosyć kontrowersyjnego podejścia w kwestiach dotyczących gwarancji i napraw swoich urządzeń. Sprzęt z logo nadgryzionego jabłka do najłatwiejszych w naprawie nie należy, a na dodatek producent oferuje zaledwie 12 miesięczną gwarancję.

Apple Care Źródło: apple.com

Oczywiście za dodatkową opłatą firma Apple pozwala nam rozszerzyć gwarancję na wybrane urządzenia. Mowa między innymi o komputerach Mac, które kwalifikują się do zakupu pakietu AppleCare.

W naszym kraju AppleCare dostępne jest jedynie dla tabletów iPad oraz komputerów Mac.

Plan AppleCare pozwala na rozszerzenie gwarancji producenta do 36 miesięcy. W pakiecie otrzymujemy również możliwość wymiany baterii, gdy jej pojemność spadnie poniżej 80% pojemności pierwotnej oraz priorytetowy dostęp do telefonicznego wsparcia klienta.

W przypadku iPada możemy liczyć na identyczne korzyści, ale przez okres 24 miesięcy.

Dotychczas plany AppleCare sprzedawane były jako pakiet, który należy zakupić i aktywować na maksymalnie 7 dni przed upływem gwarancji producenta, która wynosi 12 miesięcy od daty pierwszej aktywacji.

Od dziś plan AppleCare możemy kupić w ramach subskrypcji z rozliczaniem miesięcznym. AppleCare+ musimy wykupić na co najmniej 12 miesięcy. Łącznie za usługę rozliczaną miesięcznie przepłacimy około 40 dolarów (w porównaniu do jednorazowego zakupu pakietu rozszerzającego gwarancje do dwóch lat).

W chwili obecnej nie wiemy czy Apple wprowadzi subskrypcję AppleCare+ do naszego kraju. Niestety jest to mało prawdopodobne. W Polsce mamy dostęp jedynie do ograniczonych możliwośći rozszerzenia gwarancji producenta.