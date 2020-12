Ubisoft Plus - czy warto zainwestować w kolejny abonament?

Ubisoft Plus to znacznie odświeżony abonament francuskiego producenta, który ma rzucić wyzwanie Xbox Game Pass. Czy tak jest w rzeczywistości? Sprawdzamy.

Usługi abonamentowe dla graczy, stały się w ostatnich latach niezwykle popularne. Za ich rozwój odpowiadają głównie czołowi producenci w branży jak: Electronic Arts, Ubisoft, Microsoft czy Sony. Obecnie, na czele tego wyścigu zdecydowanie znajduje się usługa „giganta z Redmond” - Xbox Game Pass, która wbrew swojej nazwie, dostępna jest również na PC oraz urządzeniach mobilnych z Androidem (dzięki usłudze Microsoft xCloud). W ramach jednego (dodajmy - bardzo rozsądnie wycenionego) abonamentu otrzymujemy: dostęp do bogatej biblioteki gier, regularne zniżki na zakup innych produkcji i dodatków oraz darmowy dostęp do tytułów tworzonych przez wewnętrzne studia Microsoftu już w dniu ich premiery (a przypomnijmy, że dotyczy to teraz również wszystkich gier Bethesdy). Jakby tego było mało, to obecnie w ramach Xbox Game Pass Ultimate znajduje się również abonament EA Play.

Czy z usługą Microsoftu można zatem w ogóle konkurować? Swojego szczęście próbuje Sony, ale PS Now wciąż jest dostępne tylko na wybranych rynkach i pod względem jakości oraz możliwości nie dorównuje ofercie Microsoftu. Electronic Arts chyba już odpuściło sobie rozwój EA Play (stąd też decyzja o kolaboracji z amerykańskim gigantem). Pozostaje nam jeszcze Ubisoft, ale czy usługa francuskiego producenta jest w stanie przyciągnąć graczy, którzy np. korzystają już z Xbox Game Pass? Cóż , okazuje się, że tak.

Ubisoft Plus - co oferuje

Niemal cały katalog gier Ubisoft jest dostępny w ramach abonamentu

Choć wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, to firma Ubisoft jest obecnie jednym z najdłużej działających producentów gier w Europie. Jej założenie przypada na 1986 rok i od tamtej pory zanotowała wiele sukcesów. Każdy gracz zna takie serie jak: Assassin's Creed, Far Cry, Tom Clancy's Ghost Recon, Tom Clancy’s Splinter Cell, ANNO czy Prince of Persia. Portfolio firmy jest zatem bogate i każdy znajdzie w nim coś dla siebie. Rozbudowana biblioteka gier to podstawa sukcesu dobrej usługi abonamentowej. Potrzeba jeszcze tylko racjonalnej wyceny i czegoś ekstra, co spowoduje, że gracze będą gotowi co miesiąc płacić odpowiednią kwotę za dostęp do subskrypcji.

Tak się składa, że po latach prób i błędów, francuski producent wreszcie wykrystalizował ofertę, która z całą pewnością powinna zwrócić waszą uwagę.

Ubisoft Plus (dawniej znane jak Uplay Plus) to usługa abonamentowa stworzona dla sympatyków twórczości producenta. Znajdziecie w niej zatem ponad 100 gier stworzonych przez utalentowanych deweloperów wchodzących w skał licznych zespołów należących do Ubisoftu.

Co istotne, usługa oferuje nam nie tylko starsze produkcje, ale również (podobnie jak Game Pass) premierowe wydania największych hitów. Watch Dogs: Legion, Assassin's Creed Valhalla, a przyszłości także Far Cry 6 i wiele innych gier możecie pobrać już w dniu ich debiutu!

AC Valhalla ze wszystkimi dodatkami jest już dostępna w Ubisoft Plus

Jakby tego było mało, wiele produkcji jest dostępny w rozszerzonych wydaniach (Złotych, Deluxe czy Ultimate) oferując od razu całą dodatkową zawartość, którą przygotowali twórcy, za którą normalnie musielibyście sporo dopłacić.

Ubisoft Plus - cena i dostępność

Przejdźmy zatem do jednego z najważniejszych elementów każdego abonamentu – ceny. Ile przyjdzie nam miesięcznie zapłacić za te wszystkie dobroci? Dokładnie 59,90 zł, co jest kwotą jak najbardziej uczciwą biorąc pod uwagę, ile trzeba wydać obecnie na premierowe wydania największych gier.

Chcecie wypróbować Watch Dogs Legion? Nic prostszego, gra jest już dostępna w Ubisoft Plus

Co istotne, Ubisoft Plus, podobnie jak wiele innych usług abonamentowych, możemy w dowolnej chwili wyłączyć. Wówczas, pozostanie ona aktywna do ostatniego dnia bieżącego miesiąca, za który zapłaciliśmy, i nie zostaniemy obciążeni opłatą za kolejny miesiąc.

Po powrocie do usługi, będziemy mogli kontynuować rozgrywkę od momentu, w którym ja zakończyliśmy. Wszystkie zapisane dane są bowiem przechowywane na serwerach Ubisoftu.

Póki co, usługa Ubisoft Plus jest skierowana głównie do posiadaczy PC-tów. Od przyszłego roku swoim zasięgiem obejmie ona również Google Stadia. Czy jest szansa, aby Ubisoft Plus trafiło na konsole Xbox bądź PlayStation? Cóż, obecnie te platformy nie są w planach francuskiego producenta.

W przyszłości, również Far Cry 6 trafi do Ubisoft Plus

Ubisoft Plus - czy warto?

Odpowiedź na powyższe pytanie jest niezwykle prosta – jak najbardziej. Ubisoft Plus to obecnie (obok Xbox Game Pass) najlepsza oferta dla PC-towych graczy. Ilość dostępnych produkcji, a także łatwa i intuicyjna obsługa abonamentu sprawia, że wydanie niecałych 60 złotych miesięcznie jest jak najbardziej uzasadnione. Szczególnie, że za rozszerzone wydania niektórych gier musielibyśmy zapłacić w dniu ich premiery nawet 300 – 400 złotych.