Ubisoft Plus - lista najlepszych gier

Przedstawiamy wam listę najlepszych gier w usłudze Ubisoft Plus, które możecie "ograć" już teraz.

Ubisoft Plus to nowa/stara oferta francuskiego producenta, która w dużej mierze ma ułatwić graczom dostęp do bogatego portfolio firmy. W ramach jednego abonamentu otrzymujemy bowiem możliwość „ogrania” ponad 100 tytułów wyprodukowanych w studiach Ubisoftu, w tym najnowszych dzieł jak: Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion czy Immortals Fenyx Rising.

Jeśli zastanawiacie się, czy warto zainwestować w abonament Ubisoft Plus, to więcej o tym pisaliśmy tutaj.

Jednak najlepiej kwestię opłacalności zdefiniuje nam liczba i jakość gier dostępnych w ramach subskrypcji.

Wszystkich produkcji jakie znajdują się w Ubisoft Plus nie sposób wymienić, dlatego skupiliśmy się na najlepszych grach i wydaniach, które już teraz możecie ogrywać za niecałe 60 złotych miesięcznie.

Assassin's Creed Valhalla

Serii Assassin's Creed nie trzeba nikomu przedstawiać. Najnowsza odsłona cyklu, o podtytule Valhalla, przenosi nas w czasy wikingów i pozwoli zwiedzić nie tylko Norwegię i Wielką Brytanię, ale również mityczny Asgard. Valhalla to jedna z najlepszych gier RPG z otwartym światem w ostatnich latach. W ramach abonamentu Ubisoft Plus możemy liczyć na wersje gry w wariancie "ultimate", co oznacza, że już na start otrzymamy dodatkową zawartość, a w niedalekiej przyszłości wszystkie zapowiedziane rozszerzenia DLC.

Watch Dogs Legion

Trzecia część popularnej serii – Watch Dogs, przenosi nas do Londynu z niedalekiej przyszłości, który musi mierzyć się z efektami Brexitu. Jednym z kluczowych elementów produkcji jest możliwość zwerbowania do swojej grupy niemal każdego mieszkańca stolicy Anglii. Watch Dogs Legion będzie jeszcze długo rozwijane przez twórców. Do gry trafią nie tylko darmowe dodatki, ale również duże, płatne DLC. Dla posiadaczy Ubisoft Plus to jednak bez znaczenia, bowiem produkcja jest dostępna w wersji "ultimate", co oznacza dostęp do przepustki sezonowej i dodatkowej zawartości.

Immortals Fenyx Rising

Antyczna Grecja, duży otwarty świat, gra akcji z elementami RPG, brzmi znajomo? Jednak tym razem nie chodzi o Assassin's Creed Odyssey, a o Immortals Fenyx Rising - niezwykle udaną produkcję studia Ubisoft Quebec. Oprócz inspiracji Odyssey, dostrzeżemy tu również sporo elementów rozgrywki z The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Immortals Fenyx Rising to kolorowa i pełna humoru produkcja idealna zarówno dla starszych, jak i młodszych użytkowników. W przypadku Ubisoft Plus możemy liczyć na „złotą edycję”, która zapewnia dostęp do wszystkich zapowiedzianych już DLC.

Far Cry 5

W ramach abonamentu Ubisoft Plus możecie "ograć" również całą serię Far Cry. Piąta (pełnoprawna) część cykl jest dodatkowo dostępna w wersji „gold”, co oznacza, że oprócz podstawowej kampanii możecie wziąć udział w trzech dodatkowych przygodach w ramach DLC. Warto też dodać, żepotwierdzono już, iż Far Cry 6 trafi do Ubisoft Plus w dniu swojej premiery.

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Choć Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint w dniu premiery okazało się sporym rozczarowaniem, to obecnie produkcja ta prezentuje się znacznie lepiej. Do gry trafiło sporo nowej zawartości, a co ważniejsze, całkowicie przebudowano niektóre podstawowe elementy rozgrywki. Co więcej, twórcy już zapowiedzieli, że taktycznego shootera nie mają zamiaru porzucać i możemy liczyć jeszcze na co najmniej rok pełnego wsparcia. Jeśli zatem zniechęciły was pierwsze recenzje Ghost Recon Breakpoint, to Ubisoft Plus pozwoli wam na zanurzenie się w świecie gry w wersji "ultimate", czyli ze wszystkimi wydanymi do tej pory rozszerzeniami.

Tom Clancy’s The Division 2 Warlords of New York

Pozostajemy w grach inspirowanych twórczością wybitnego pisarza Toma Clancy'ego. The Division 2 to, w dużym uproszczeniu, trzecioosobowy looter-shooter. Choć od premiery gry minęły już prawie dwa lata, to wciąż znajdziecie wielu graczy chętnych do kooperacji bądź rywalizacji. Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie aby Waszyngton i Nowy Jork przemierzać samodzielnie. Oferowana przez Ubisoft Plus wersja "ultimate" zapewni wam dostęp do podstawowej wersji gry oraz obszernego dodatku Warlords of New York.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

W Ubisoft Plus nie mogło zabraknąć najpopularniejszej obecnie gry francuskiego producenta, czyli - Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Ten wyjątkowy pierwszoosobowy shooter nastawiony na walki PvP jest dostępny w wersji "ultmiate", co oznacza, że już na start otrzymujecie dostęp do 32 operatorów i przepustkę sezonową na piąty rok gry.

To oczywiście nie wszystko. Oprócz powyższych gier, warto wyróżnić jeszcze:

Serię ANNO (w tym m.in. ANNO 1701, ANNO 1404, ANNO 1800, ANNO 2205 Ultimate Edition)

(w tym m.in. ANNO 1701, ANNO 1404, ANNO 1800, ANNO 2205 Ultimate Edition) Serię The Settlers (w tym m.in. The Settlers II, III i IV)

(w tym m.in. The Settlers II, III i IV) Serię Prince of Persia

Trials Rising Gold Edition (gra + przepustka sezonowa)

Gold Edition (gra + przepustka sezonowa) Assassin's Creed Odyssey Ultimate Edition (gra + przepustka sezonowa + cyfrowe dodatki)

Ultimate Edition (gra + przepustka sezonowa + cyfrowe dodatki) Assassin's Creed Origins Gold Edition (gra + przepustka sezonowa)

Gold Edition (gra + przepustka sezonowa) South Park: The Fractured But Whole

South Park: The Stick of Truth

For Honor Marching Fire Edition

Marching Fire Edition Rayman Legends

Far Cry 4

Jak więc widać, ciekawych produkcji w abonamencie Ubisoft Plus nie brakuje.