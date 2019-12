Ubisoft opóźnia premierę ważnej aktualizacji dla Ghost Recon Breakpoint

Społeczność Ghost Recon Breakpoint może czuć się rozczarowana, bowiem w grudniu nie otrzyma zapowiedzianej wcześniej aktualizacji z nową zawartością.

Wydany w październiku tego roku Ghost Recon Breakpoint miał teoretycznie wszystko, aby stać się wielkim przebojem - znaną i lubianą markę, doświadczonych deweloperów, ogromne środki finansowe oraz rozpoznawalnego aktora jako głównego antagonistę. Niestety nawet Joe "The Punisher" Bernthal nie pomógł grze Ubisoftu, która okazała się jednym z największych rozczarowań tego roku.

Odbiór, a co za tym idzie sprzedaż gry była tak słaba, że włodarze francuskiej firmy zdecydowali się przełożyć premiery wszystkich swoich produkcji i przemyśleć strategię wydawniczą. Na szczęście dla graczy, którzy już zainwestowali w Breakpoint, Ubisoft nie ma zamiaru porzucać gry i regularnie ją poprawia.

Co więcej, kilka tygodni temu twórcy zapowiedzieli, że gracze mogą spodziewać się radykalnych zmian we wszystkich systemach gry. Rewolucja w Breakpoint miała zacząć się już jutro, wraz z aktualizacją 1.1.0, która oprócz licznych poprawek i usprawnień miała wprowadzić do gry również nową zawartość, w postaci wydarzenia inspirowanego serią Terminator. Niestety, jak poinformowali właśnie twórcy gry, data premiery rzeczonego patcha została przesunięta na styczeń. Powodem takiej decyzji jest chęć dopracowania aktualizacji.

Czy pozbawienie graczy nowej zawartości przed okresem świątecznym jest dobrym pomysłem? Nie sądzę, ale może Ubisoft ma coś jeszcze w zanadrzu i na początku nowego roku zaskoczy społeczność gry Breakpoint. Jeśli komukolwiek miałoby się udać "wskrzeszenie" najnowszej odsłony serii Ghost Recon, to właśnie tylko Ubisoftowi. Francuski producent już niejednokrotnie udowadniał, że potrafi obrócić porażkę w sukces, tak było już choćby w przypadku The Division, Rainbow Six Siege czy For Honor.

Ghost Recon Breakpoint jest obecnie dostępne na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One.

źródło: gamingbolt.com