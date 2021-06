Ubisoft podnosi ceny gier. Podwyżki dotrą także do Polski?

Ubisoft może się powoli szykować do podniesienia cen gier. Gracze na jednym z rynków już teraz muszą zapłacić więcej.

Ubisoft podniósł ceny swoich gier na rynku indyjskim. Do tej pory, za nową grę od Francuzów, tamtejsi gracze musieli zapłacić kwotę w okolicy 3999 rupii indyjskich. Jest to odpowiednik około 60 dolarów, czyli standardowa cena za nowy tytuł. W przypadku ofert przedsprzedażowych, w tamtejszych sklepach, Rainbow Six Extraction kosztuje już 4999 rupii, co wywołało niepokój wśród graczy oraz lokalnych sprzedawców. W tej samej cenie sprzedawane są najnowsze tytuły konsolowe od Sony, i nie cieszą się zbyt dużym zainteresowaniem ze względu na cenę.

Jeden ze sprzedawców tak komentuje całą sytuację:

Returnal, Miles Morales i Demon's Souls, wszystkie sprzedały się słabo. Nikt nie chce płacić 4999 INR za grę i zamiast tego wybierają inne tytuły.

Nie można mówić tutaj o pomyłce, ponieważ taka cena na preorder najnowszej odsłony Rainbow Six pojawiła się w sklepie zarządzanym przez oficjalnego dystrybutora Ubisoft w Indiach. Dodatkowo, tyle samo trzeba zapłacić za grę w dystrybucji cyfrowej.

Aktualnie tylko w Indiach cena została podniesiona, czas pokaże, czy zmiany dotrą także na inne rynki. Jeśli w Polsce miałaby miejsce podobna sytuacja, za Rainbow Six Extraction musielibyśmy zapłacić ponad 320 zł, a nie tak jak obecnie 259 zł.

