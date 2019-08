Ubisoft prezentuje listę gier, które pokaże podczas targów Gamescom

Ubisoft dołączył do grona producentów, którzy ujawnili produkcje jakie zabiorą na targi Gamescom w Kolonii, mamy kilka niespodzianek.

Ubisoft to obecnie jeden z największych wydawców na świecie, posiadający w swoim portfolio mnóstwo znakomitych marek - Assassin's Creed, Far Cry, Rainbow Six, Ghost Recon czy Splinter Cell. Nic zatem dziwnego, że konferencje Ubisoftu uchodzą za jedne z najważniejszych podczas licznych targów gier, w tym Gamescom. Francuski producent zaprezentował dokładną listę gier, którą zobaczymy w Kolonii.

W grywalnej wersji dostępne będą: Ghost Recon Breakpoint, Roller Champions oraz Rainbow Six Siege. Oprócz tego możemy spodziewać się nowych materiałów z: Brawlhalla, Just Dance 2020, Trials Rising, Watch Dogs: Legion. Choć lista ta nie prezentuje się najgorzej, to również nie zachwyca. Sporym zaskoczeniem jest brak zapowiedzianej niedawno kooperacyjnej strzelanki - Tom Clancy's Rainbow Six Quarantine. Rozczarowuje również nieobecność długo wyczekiwanej produkcji - Beyond Good & Evil 2.

Oczywiście włodarze Ubisoftu mogą szykować dla nas jakąś niespodziankę. Jednak biorąc pod uwagę, że od już od kilku lat niektórzy producenci traktują targi Gamescom jako targi "drugiej kategorii", raczej nie powinniśmy mieć wielkich nadziei.

Oficjalne otwarcie targów Gamescom 2019 odbędzie się 19 sierpnia o godzinie 20:00. Wydarzenie potrwa do 24 sierpnia.

źródło: Ubisoft