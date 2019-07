Ubisoft przedstawił pełną listę gier, które trafią do usługi Uplay+

W Uplay+ czeka na nas ponad sto najlepszych produkcji Ubisoftu, w tym wszystkie części serii Assassin’s Creed.

Podczas tegorocznych targów E3, Ubisoft zapowiedział, że dołącza do grona producentów posiadających w swoim portfolio usługę opartą o subskrypcję. Uplay+, bo o niej mowa, umożliwi nam za niewielką co miesięczną opłatę, dostęp do bogatej biblioteki gier Ubisoftu. Francuski producent ujawnił dzisiaj wszysytkie gry, które będą dostępne dla graczy w dniu premiery usługi - 3 września tego roku.

Wśród najważniejszych tytułów warto wymienić: całą serię Assassin’s Creed (w wielu wypadkach z wszystkim DLC), niemal kompletną serię Far Cry (z wyłączeniem części pierwszej), For Honor – Marching Fire Edition, Tom Clancy’s The Division 2 – Ultimate Edition, Watch_Dogs 2 - Gold Edition, Tom Clancy's Rainbow Six: Siege – Ultimate Year Four Edition czy Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands – Ultimate Edition. To zaledwie drobny wycinek tego co oferuje Uplay+ bowiem w usłudze znajdziecie też mnóstwo klasyków jak: serie Might & Magic, Tom Clancy’s Splinter Cell czy The Settlers. Pełną listę dostępny gier znajdziecie na oficjalnej stronie Ubisoftu.

To jednak nie wszystko, Ubisoft nauczony doświadczeniem konkurencji potwierdził już, że do katalogu gier Uplay+ trafiać będą również premierowe tytuły. Zatem decydując się na wykup abonamentu, otrzymamy nie tylko ponad 100 już dostępnych tytułów, ale również nadchodzące produkcje jak: Ghost Recon Breakpoint, Watch Dogs Legion, Gods & Monsters oraz Rainbow Six Quarantine.

Wszystko pięknie, ale pewnie zastanawiacie się ile to was będzie kosztować. Już spieszę z odpowiedzią. Ubisoft Uplay+ zostało wycenione na niecałe 15 dolarów, co przy dzisiejszym kursie daje nam około 57 złotych. Przyznacie, że to całkiem rozsądna cena.