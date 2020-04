Ubisoft rozdaje gry za darmo - zaczyna od Rayman Legends

Francuski producent gier - Ubisoft, chce nas przekonać do pozostania w domu i zapowiedział, że przez najbliższy miesiąc będzie regularnie udostępniać gry za darmo. Na początek otrzymaliśmy genialną platformówkę Rayman Legends.

Rayman Legends jest teraz dostępne całkowicie za darmo na platformie Uplay. Niestety, oznacza to, że tylko gracze PC-towi mogą cieszyć się z darmowej wersji gry. Tą znakomitą platformówkę możecie dodać do swojej biblioteki do 3 kwietnia, czasu jest zatem niewiele.

Z całą pewnością, nie jest to ostatnia niespodzianka, jaką szykuje dla nas Ubisoft w kwietniu. Włodarze firmy już zapowiedzieli, że w najbliższym miesiącu gracze mogą liczyć nie tylko na liczne promocje i bonusy, ale również szereg darmowych gier. Francuski producent nie ukrywa, że chce choć trochę przyczynić się do ograniczenia wpływu koronawirusa i jednocześnie uprzyjemnić nam nieco ten trudny okres.

Przygotowaliśmy miesięczną serię ofert, triali i rabatów, aby pomóc wszystkim, którzy przestrzegają wskazówek organizacji zdrowia pozostając w domu. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz sposobu na pozostanie aktywnym, spotkać się z przyjaciółmi na odległość, czy po prostu rozrywki, chcemy ci pomóc. - Ubisoft

Ubisfot przygotował również specjalną stronę, na której możecie przeglądać aktualne promocje, jakie przygotował dla nas producent. Wśród nich możecie znaleźć m.in. trial do Ghost Recon Breakpoint, który pozwoli wam spędzić z grą 6 godzin lub dołączyć się do sesji znajomego, który posiada pełną wersję gry i kontynuować zabawę przez nielimitowany okres czasu. Co istotne, jeśli ostatecznie zdecydujecie się na zakup produkcji to wszystkie postępy, jakie poczyniliście do tej pory zostaną z wami.

Pomimo fatalnego startu, twórcy wciąż pracują na poprawą Ghost Recon Breakpoint. Niedawno gra otrzymała największą aktualizację w historii, która wprowadziła m.in.: nowy tryb zabawy, dwie nowe klasy postaci oraz serię zadań powiązanych z marką Splinter Cell.

Jak tylko poznamy kolejny darmowy tytuł w ramach akcji Ubisoftu, na pewno damy wam znać.

źródło: vg247.com