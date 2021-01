Ubisoft tworzy grę RPG z otwartym światem w uniwersum Star Wars!

The Division w klimacie Gwiezdnych Wojen? Poproszę!

Ofensywa firmy Disney trwa. Dopiero co dowiedzieliśmy się, że do życia powołano nowy/stary oddział gamingowy firmy - Lucasfilm Games, a już mamy kolejne wieści.

Przedstawiciele Lucasfilm Games i Ubisoft poinformowali dzisiaj o nawiązaniu ścisłej współpracy przy realizacji ogromnego projektu w uniwersum Star Wars. Niestety na temat samej produkcji wiemy na razie nie wiele. Ujawniono jedynie, że będzie to produkcja z otwartym światem i elementami RPG, a za jej stworzenie odpowiadać będzie studio Massive Entertainment, czyli twórcy The Division i The Division 2.

Star Wars: The Division? To może się udać!

Dla fanów postapokaliptycznego uniwersum jest to z pewnością słodko-gorzka wiadomość. Biorąc pod uwagę skalę projektu, możemy śmiało założyć, że trzecia część The Division prędko nie powstanie.

Radości z nowej współpracy nie krył Yves Guillemot - prezes Ubisoft:

Galaktyka Gwiezdnych Wojen jest niesamowitym źródłem motywacji dla naszych zespołów do wprowadzania innowacji i przesuwania granic naszego medium. Budowanie nowych światów, postaci i historii, które staną się trwałymi częściami Gwiezdnych Wojen to dla nas niesamowita okazja, a my jesteśmy niezwykle podekscytowani tym, że nasze studio Ubisoft Massive ściśle współpracuje z Lucasfilm Games, aby stworzyć oryginalną przygodę Star Wars, która różni się od wszystkiego, co robiono wcześniej. - Yves Guillemot

Przy okazji dzisiejszej prezentacji dowiedzieliśmy się również, że umowa na wyłączność realizacji gier w uniwersum Gwiezdnych Wojen nie zostanie z Electronic Arts przedłużona. Przedstawiciel Disneya - Sean Shoptaw, tak skomentował całą sprawę:

EA było i będzie strategicznym i ważnym partnerem dla nas teraz i w przyszłości. Ale poczuliśmy, że jest miejsce również dla innych. - Sean Shoptaw, Disney

Lucasfilm Games zapowiedziało również, że wczorajsze ogłoszenie gry Indiana Jones (którą stworzy Machine Games z Bethesda Softworks) i dzisiejsza zapowiedź produkcji Ubisoftu, to dopiero początek nowej strategii firmy Disney w sferze gier.

Co to oznacza dla nas - graczy? Z całą pewnością możemy spodziewać się całej masy, miejmy nadzieję - jak najlepszych, gier w uniwersach należących do Disneya, a tych jest całkiem sporo. Zakończenie współpracy z EA (przynajmniej w sferze ekskluzywności SW) to również bardzo dobra decyzja. Amerykański producent nie wykorzystał potencjału marki i dobrze, że wreszcie inni producenci będą mieli okazję spróbować swoich sił w tym niezwykły uniwersum. Kto wie? Może gdzieś za rogiem, czeka już na nas niezapowiedziany jeszcze Knights of the Old Republic 3? No co? Pomarzyć zawsze można.

Zobacz również: Microsoft na kolejnych zakupach, na celowniku duże polskie studio