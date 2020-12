Ubisoft udostępnia gry w kolejnej chmurze - Google Stadia

W październiku tego roku francuski wydawca gier komputerowych zapowiedział dostępność swojej usługi subskrypcji na Amazon Luna. Teraz z kolei, Ubisoft nawiązuje współpracę z Google Stadia.

Ubisoft obiecał swoim fanom, że jego usługa subskrypcji będzie dostępna na Google Stadia jeszcze przed końcem 2020 roku. Jak się okazało - deweloper dotrzymał słowa.

Gracze z USA mają już dostęp do wersji beta Ubisoft+ (wcześniej Uplay+) na platformie Stadia. Cały schemat ma zostać w pełni wdrożony do 16 grudnia. Subskrypcja ma charakter wieloplatformowy, a to oznacza, że z jednego konta możemy czerpać frajdę zarówno na konsoli jak i PC. Co więcej, wszystkie zapisy z gier są na bieżąco przenoszone do chmury, co oznacza że możemy rozpocząć grę przykładowo na PlayStation, a skończyć na komputerze stacjonarnym.

Ubisoft+ nie będzie wymagał członkostwa Stadia Pro. Wystarczy, że użytkownik połączy swoje konta. Niestety, nie wszystkie ze 100 dostępnych w usłudze francuskiej firmy gier będą dostępne poprzez platformę Google. Potwierdzone tytuły obejmują na przykład Watch Dogs: Legion czy najnowszą część Assassin’s Creed: Valhalla.

