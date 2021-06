Uchwycono rozbłysk gamma z gwiezdnej eksplozji

Zapadająca się gwiazda spowodowała jedną z najbardziej fantastycznych eksplozji, jakie kiedykolwiek widziano.

wizja artysty / DESY, Science Communication Lab / cnet.com

Niektóre gwiazdy umierając, zapadają się i zamieniają w supernowę, tworząc jasne błyski promieni gamma i rentgenowskich zwane rozbłyskami gamma. Są to największe eksplozje we Wszechświecie. Astronomowie zaobserwowali wybuch bliższy niż kiedykolwiek wcześniej. Satelity NASA Fermi i Swift wykryły rozbłysk gamma niedaleko konstelacji Eridanus i skatalogowały go jako GRB 190829A. Okazało się, że znajduje się on około miliarda lat świetlnych od nas. Andrew Taylor z niemieckiego ośrodka badawczego Deutsches Elektronen-Synchrotron stwierdził:

Prawdę mówiąc, siedzieliśmy w pierwszym rzędzie, kiedy nastąpił ten rozbłysk gamma.

Po początkowej chaotycznej fali uderzeniowej trwającej mniej niż minutę, nastąpiła powoli zanikająca poświata możliwa do zaobserwowana przez kilka dni i przy niespotykanych dotąd energiach promieniowania gamma. Promienie X i gamma obserwowane z takich rozbłysków są wytwarzane przez oddzielne mechanizmy obejmujące różne typy zderzających się cząstek. Jednak dane z tego GRB wykazują, że jego składowe promieniowanie rentgenowskie i promieniowanie gamma są w rzeczywistości wynikiem tego samego mechanizmu.

Źródło: cnet.com