Uczniowe zamieniają się AirPods'ami aby rozmawiać na lekcjach

O takim wykorzystaniu słuchawek AirPods nie pomyślało nawet samo Apple.

W dzisiejszych czasach nauczyciele mają coraz większy orzech do zgryzienia. Spryt dzieci, a w szczególności nastolatków oraz łatwy dostęp do najnowszych technologii skutecznie utrudniają naukę w szkolnych ławkach. Kilkanaście lat temu uczniowe przekazywali sobie kartki z zapiskami i notatkami, a teraz mogą ściągać za pomocą prawdziwie bezprzewodowych słuchawek AirPods.

Na początku należy zacząć od samej konstrukcji słuchawek, która sprawia, że posiadając dłuższe włosy AirPods'y pozostają praktycznie niewidoczne, więc nauczyciele mają problem z zauważeniem ucznia, który korzysta z nich na lekcji. Dodatkowo podstawowa wersja nie posiada aktywnej redukcji hałasu, więc uczeń doskonale wie, co się koło niego dzieje.

Na Twitterze pojawił się filmik, który pokazuje w jaki sposób uczniowie mogą komunikować się ze sobą na lekcjach korzystając ze słuchawek AirPods. Na początek potrzebne są dwie pary słuchawek AirPods. Kolejnym krokiem jest zamienienie się jedną słuchawką. Po włożeniu słychać komunikację obustronną, a słuchawki nie przerywają odtwarzania, ponieważ wszystkie czujniki przewodzenia kostnego funkcjonują poprawnie.

Kids are swapping AirPods in class then using text to speech to ‘talk’ without talking ???????????? pic.twitter.com/moLxK1rzbv