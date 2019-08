Uczysz się? Wydrukuj to – pójdzie Ci sprawniej!

Badania dowodzą, że znacznie efektywniej uczymy się tekstu z papierowej kartki. Studenci wiedzą, że jeśli naprawdę chcą się czegoś szybko nauczyć, muszą sięgnąć po drukowane pomoce naukowe, gdyż sczytywanie treści z ekranu czy komputera lub (o zgrozo!) z telefonu, na dłuższą metę nie przynosi zamierzonych efektów. Stąd wniosek, że obok komputera kluczowym elementem wyposażenia każdego ucznia i żaka powinna być wydajna i ekonomiczna drukarka.

Drukarkowy dylemat

Na rynku dostępne są dwie kategorie urządzeń: drukarki atramentowe oraz laserowe. Naturalnie od razu nasuwa się pytanie o to, która z nich jest najlepszym wyborem. Otóż jeszcze kilka lat temu większość specjalistów odpowiedziałaby, że drukarki laserowe. Co prawda urządzenia atramentowe od zawsze uchodziły za synonim jakości wydruku, jednak nieco ustępowały popularnym laserówkom pod względem szybkości pracy oraz kosztu wydruku jednej strony. Od tamtego czasu wiele się jednak zmieniło. Postęp technologiczny sprawił, że druk atramentowy zaliczył ogromny skok, podczas gdy konkurencyjna technologia laserowa praktycznie pozostała od lat niezmienionej formie.

Efekt? Urządzenia atramentowe potrafią dziś drukować z porównywalną prędkością co laserówki, zachowując przy tym równie niski koszt wydruku. Niewiele natomiast zmieniło się pod względem jakości: w tej kategorii nadal niedoścignionym wzorem jest druk atramentowy, a w szczególności piezoelektryczny. Co istotne, w trakcie wydruku technologia ta nie emituje ozonu ani szkodliwych dla zdrowia nanocząstek tonera czy ozonu.

Zapomnij o punkcie ksero

Modele z serii EcoTank takie jak L7160 czy L3150 to urządzenia wielofunkcyjne, a nie zwykłe drukarki. W przypadku ucznia czy studenta szczególnie pomocna może się okazać funkcja szybkiego skanowania i archiwizowania zasobów (np. materiałów dydaktycznych), które następnie ekspresowo możemy udostępnić innym użytkownikom. Oba urządzenia wyposażone są także w funkcję kopiowania, dzięki czemu praktycznie możemy zapomnieć o kosztownych i czasochłonnych wizytach w punktach ksero. Co więcej, łączność bezprzewodowa eliminuje konieczność korzystania z niesfornych kabli – wszystkie dokumenty można drukować dzięki sieci Wi-Fi z pominięciem komputera, bezpośrednio z urządzeń mobilnych takich jak smartfony czy tablety.

Profesjonalna jakość… na biurku ucznia i w akademiku

Urządzenia Epson z serii EcoTank wyposażone są w głowice drukujące Micro Piezo, które m.in. za sprawą technologii kropli o zmiennej wielkości charakteryzują się wyjątkowo precyzyjnym wydrukiem. W efekcie pozwala to na uzyskanie wyraźnych i nasyconych obrazów. Przykładowo model EcoTank L7160 powstał z myślą o druku zdjęć, których jakość z powodzeniem można porównać do profesjonalnych odbitek z FotoLabu. Jego możliwości z pewnością docenią wszyscy studenci kierunków artystycznych. Warto zaznaczyć, że drukarka zawdzięcza tak wierną reprodukcję barw systemowi stałego zasilania w atrament z użyciem 5 kolorów, który obejmuje czerń fotograficzną i czarny atrament pigmentowy do druku trwałych dokumentów.

Kartridże to już przeszłość

Tym, co wyróżnia serię EcoTank spośród konkurencyjnych rozwiązań, jest brak kartridży, które zastąpiono pojemnym zbiornikiem na atrament. W ten sposób udało się znacznie zredukować koszty druku. Wraz z urządzeniem L3150 otrzymujemy na starcie zapas atramentów, który wystarczy na 3 lata, co przekłada się na 8100 stron czarno-białych i do 6500 stron kolorowych. Jeśli natomiast interesują nas także wydruki fotografii, to w tym przypadku przed szereg wychodzi model L7160, który w pakiecie startowym oferuje zapas atramentu na produkcję 1500 odbitek 10x15 cm.

Na studencką kieszeń

A jak to wygląda, kiedy wszystko przeliczymy na koszt wydruku jednej strony? Otóż uniwersalny model L3150 drukuje dokumenty tekstowe w cenie poniżej grosza za stronę czarnobiałą i mniej niż 2 grosze w kolorze. Brak konieczności ciągłego kupowania nowych kartridży to jednak nie jedyna zaleta. W przypadku urządzeń EcoTank uzupełnianie tuszu jest wyjątkowo nieskomplikowane i polega po prostu na dolewaniu specjalnymi buteleczkami atramentu do zbiorniczków. Koszt jednej butelki to zaledwie niecałe 30zł, a ich komplet pozwoli wydrukować do 8100 stron czarno-białych i do 6500 stron kolorowych.

Warto także zaznaczyć, drukarki Epson nie podgrzewają tuszów ani nośników, co przekłada się na minimalne zapotrzebowanie na energię elektryczną, jednocześnie pozytywnie wpływając na długowieczność podzespołów. A jeśli chodzi o długą i bezproblemową eksploatację, to dodatkowo potwierdzona jest okresem gwarancyjnym, który można jeszcze wydłużyć do 3 lat za darmo. By skorzystać z oferty, wystarczy tylko zarejestrować urządzenie w terminie do trzydziestu dni od daty zakupu. (www.epson.pl/gwarancjanadrukarki)

Promocje na nowy rok szkolny i semestr

W ramach przygotowań do nadchodzącego roku szkolnego i akademickiego firma Epson przygotowała specjalną promocję. Przy zakupie nowego urządzenia z serii EcoTank można odzyskać zwrot w wysokości nawet 500 zł. Aby uzyskać zwrot, do 30 dni po dokonaniu zakupu należy przesłać zgłoszenie. Cała procedura jest bardzo prosta – wystarczy wejść na stronę www.epson.pl/zwrot i wypełnić formularz online, dołączając do niego kopię paragonu oraz zdjęcie numeru seryjnego z urządzenia. Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa z dniem 30.01.2020 r.

Co więcej studenci mogą także skorzystać z 20-procentowej zniżki na większość asortymentu (z wyłączeniem projektorów, produktów biznesowych i drukarek wielkoformatowych). Wystarczy jedynie założyć konto w Epson Store (firmowym sklepie on-line), a następnie do weryfikacji przesłać skan ważnej legitymacji studenckiej. Wszystkie informacje dotyczące oferty dostępne są na stronie www.epson.pl/sklep.