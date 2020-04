Udemy - kursy 40% taniej! Skorzystaj z okazji

Jeśli masz z powodu kwarantanny dużo czasu wolnego, warto pomyśleć o skorzystaniu z kursów Udemy. Jeszcze tylko przez kilka dni są one w cenie od 40,99 zł.

Udemy to globalna platforma internetowa, która gromadzi w jednym miejscu kursy wideo w kilku kategoriach: biznes, projektowanie, fotografia, rozwój osobisty, programowanie, IT, marketing. Łączna liczba dostępnych w tej chwili szkoleń przekracza 130 tysięcy, a jak dotąd wzięło w nich udział ponad 40 milionów osób. Zazwyczaj uczestnictwo w niej kosztuje od 99,90 zł do nawet 600-700 złotych. Jednak pandemia sprawiła, że ceny poszły ostro w dół i można zaoszczędzić na jednym nawet kilkaset złotych.

Przykład pierwszy z brzegu - kurs "Java od Podstaw do Eksperta - twórz własne aplikacje", składający się z 31 godzin filmów, 120 zasobów do pobrania oraz 4 specjalnie w tym celu napisanych artykułów, normalnie kosztuje 609,99 zł. Ale do 13 kwietnia obowiązuje aż 93% zniżki i cena kursu to zaledwie 40,99 zł. A to tylko jeden z wielu tak atrakcyjnie przecenionych kursów.

Jeśli przebywasz w domu z powodu pandemii, możesz wykorzystać ten czas, aby znacząco podnieść swoje umiejętności i nauczyć mnóstwa praktycznych rzecz - które po powrocie do normalności znacznie podniosą Twoją wartość na rynku pracy. Zajrzyj już dzisiaj na Udemy i zobacz, które kursy będą Cię interesować. Jeśli jesteś właścicielem firmy, możesz także wypróbować Udemy for business - to sekcja platformy przewidziana do szkoleń pracowników.