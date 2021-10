Udostępniasz swoją lokalizacje? Twoje dane mogą być sprzedawane

Nowy raport może sprawić, że będziesz bardziej sceptyczny w kwestii zezwalania aplikacjom na śledzenie Twojej lokalizacji.

Najwyraźniej sprzedaż danych dotyczących lokalizacji użytkownika telefonu są obecnie ogromnym rynkiem. Jego łączny koszt jest szacowany na 12 miliardów dolarów. Według TheNextWeb, istnieje wiele firm eksploracji danych, które anonimowo zbierają dane o lokalizacji wraz z innymi identyfikatorami, a następnie sprzedają je do innych firm. Dane są kupowane przez analityków ruchu detalicznego, a nawet wykonawców wojskowych.

Serge Egelman, badacz z UC Berkeley's International Computer Science Institute i CTO of AppCensus stwierdził:

Aplikacje (firm trzecich) mogą obejść model uprawnień i uzyskać dostęp do chronionych danych bez zgody użytkownika, używając zarówno ukrytych, jak i bocznych kanałów.

Podobnie dodał Justin Sherman, specjalista ds. polityki cybernetycznej w Duke Tech Policy Lab - według niego nie ma zbyt wiele przejrzystości i istnieje naprawdę złożona, cienista sieć interakcji między tymi firmami, którą trudno rozplątać. Działają one w oparciu o fakt, że opinia publiczna oraz ludzie w Waszyngtonie i innych ośrodkach regulacyjnych nie zwracają uwagi na to, co robią. Markup zidentyfikowało nawet 47 firm, które zbierają, sprzedają lub handlują danymi o lokalizacji telefonów komórkowych.

W szczególności jeden z brokerów danych lokalizacyjnych, Oracle, ma partnera, który otwarcie reklamuje dane na temat milionów osób w USA. Obejmuje to informacje demograficzne, takie jak działalność osobista i preferencje życiowe. Tymczasem Oracle, Epsilon i inni również otwarcie reklamują platformy udostępniania danych tysiącom firm.