Ugoda Apple z twórcą aplikacji. Gigant uznał swoje winy?

Twórca aplikacji klawiaturowej FlickType oskarżył Apple o dyskryminowanie w sklepie App Store. Latem tego roku zawarto ugodę w tej sprawie.

Według raportu TechCrunch twórca aplikacji i krytyk App Store, Kosta Eleftheriou, wycofał swój pozew przeciw Apple. W dokumencie złożonym w marcu 2021 r. Kosta napisał, że Apple umyślnie utrudniał sprzedaż w App Store stworzonej przez niego aplikacji FlickType.

W pozwie stwierdzono, że Apple wykorzystał swoją monopolistyczną pozycję producenta iPhone'a i właściciela App Store do „zmiażdżenia” konkurujących z nim programistów poprzez „opłaty i selektywne stosowanie nieprzejrzystych i nieuzasadnionych ograniczeń”. Eleftheriou oskarżył również Apple o to, że niewiele robi, aby powstrzymać falę fałszywych aplikacji, które oszukiwały potencjalnych użytkowników jego aplikacji klawiaturowej dla Apple Watch. Nawiasem mówiąc, było to mniej więcej w czasie, gdy firmy Apple i Epic również walczyły w sądzie o to, jak dużą władzę powinien mieć producent iPhone'a nad dystrybucją oprogramowania dla systemu iOS.

Pozew został na początku tego lata wycofany na wniosek należącej do Eleftheriou firmy Kpaw. Apple nie odpowiedział od razu na prośbę The Verge o komentarz na temat ugody.

Więcej o pozwie Eleftheriou

W pozwie wniesionym do Sądu Najwyższego Kalifornii w hrabstwie Santa Clara Eleftheriou stwierdził, że jego aplikacja klawiaturowa FlickType została nie tylko niesłusznie odrzucona ze sklepu App Store, ale także po zatwierdzeniu przez Apple została wykorzystana przez twórców fałszywych aplikacji, co doprowadziło firmę Kpaw do utraty dochodów. Sąd orzekł, że co najmniej połowa roszczeń może być rozpatrywana i dał Eleftheriou możliwość poprawienia pozostałych punktów.

Eleftheriou stał się znany w ostatnich miesiącach jako krytyk App Store, często służąc jako źródło informacji o oszustwach w sklepie, takich jak aplikacja portfela kryptowalutowego, która pozbawiła jednego z użytkowników oszczędności życia – kwota wyłudzona w bitcoinach wyniosła 600 000 USD; dostępna w App Store była też gra dla dzieci, która w rzeczywistości zawierała ukryte kasyno online oraz aplikacja VPN oszukująca użytkowników na 5 milionów dolarów rocznie. Ustalenia Kosty Eleftheriou stały się nawet przedmiotem pytań podczas przesłuchania w Senacie w kwietniu 2021 r., dotyczącego ochrony konkurencji. Podczas przesłuchania senator stanu Georgia Jon Ossoff zapytał dyrektora Apple ds. zgodności Kyle'a Andeera, dlaczego Apple nie był w stanie zlokalizować tego rodzaju oszustw, chociaż były „trywialnie łatwe do zidentyfikowania”.

Za pomocą pozwu przeciwko Apple Eleftheriou chciał wykazać, że odrzucenia przez Apple aplikacji FlickType były nieuzasadnione. Apple tłumaczyło brak akceptacji „słabymi wrażeniami użytkownika” i twierdziło, że aplikacje z pełną klawiaturą nie są dozwolone dla Apple Watch. Jednak, jak twierdzi Eleftheriou, nie przeszkodziło to Apple umieszczenie w sklepie konkurencyjnych dla FlickType aplikacji klawiaturowych dla Apple Watch, a także aplikacji napisanych dla innych firm, takich jak Nano dla Reddita, Chirp dla Twittera, WatchChat dla WhatsApp i Lens dla Instagrama – te dwie ostatnie używały zintegrowanej wersji klawiatury FlickType, co stało w sprzeczności z wcześniejszymi zastrzeżeniami Apple dotyczącymi słabej użyteczności tej aplikacji.

Według słów Eleftheriou po tym, gdy w styczniu 2020 r. Apple zdecydowało się zatwierdzić FlickType, aplikacja znalazła się na liście 10 najlepszych płatnych programów w App Store i wygenerowała w pierwszym miesiącu 130 000 USD przychodów. Jednak wkrótce stała się celem dla oszustów, którzy poprzez fałszywe oceny i recenzje sztucznie zwiększali popularność mało użytecznych konkurencyjnych aplikacji. W rezultacie, jak twierdzi Kosta, przychody FlickType spadły do zaledwie 20 000 USD miesięcznie, ponieważ oszuści ograniczyli jego wpływy od użytkowników szukających aplikacji klawiaturowych.

Kosta Eleftheriou chciał pociągnąć Apple do odpowiedzialności za problemy, z jakimi zmagała się aplikacja FlickType i prosił Apple o przywrócenie utraconych przychodów z powodu działalności oszustów. Uważa, że Apple początkowo blokowało jego oprogramowanie, bo posiadało własną aplikację klawiaturową dla Apple Watch, a później zrobiło niewiele, aby uniemożliwić pozbawionym skrupułów programistom kupowanie fałszywych recenzji i sztucznego poprawiania notowań konkurencyjnych dla FlickType aplikacji.

Pod względem prawnym sprawa Eleftheriou przeciwko Apple objęła sześć przyczyn powództwa, w tym fałszywą reklamę, nieuczciwą konkurencję, naruszenie roszczenia umownego („dorozumiane przymierze dobrej wiary i uczciwego postępowania”), oszustwo, wprowadzenie w błąd i zaniedbanie. Apple próbowało odrzucić całą sprawę, powołując się na podobne pozwy, które również zostały oddalone. Sprzeciwiło się również całej skardze, twierdząc, że żadna z przyczyn powództwa nie była dostatecznie udokumentowana. Jednak sędzia Sądu Najwyższego Peter H. Kirwan nie zgodził się z tym, orzekając w każdym z sześciu punktów.

Sąd odrzucił indywidualne zarzuty Apple wobec trzech pierwszych przyczyn powództwa, co oznaczało, że przynajmniej część roszczeń będzie rozpatrywana. Ponadto sąd dał firmie Kpaw możliwość zmiany pozostałych trzech przyczyn, które obejmowały roszczenia o oszustwo i zaniedbanie. Eleftheriou mówił wtedy, że planuje zmienić skargi, aby dodać szczegóły, których wymaga sąd i „zdecydowanie” planuje kontynuować pozew, który, jak mówił, posuwa się do przodu.

Wiele pozwów skierowanych przeciwko Apple przez niezależnych programistów zostało na przestrzeni lat odrzuconych. Należą do nich te dotyczące roszczeń antymonopolowych od dewelopera BlueMail Blix, programistów aplikacji wymiany walut Konverti, aplikacji zdrowotnej Coronavirus Reporter i twórców aplikacji jailbreak Cydia. Dla porównania Kpaw w pozwie przeciw Apple nie oskarża koncernu wprost o bycie monopolistą, a zamiast tego skupia się na problemach z konkretną aplikacją w App Store.

– Apple ma ogromne zyski ze swojego monopolu w App Store, ograniczając możliwość swobodnego kontaktu programistów z użytkownikami – mówił jednak przed rozprawą Eleftheriou. – Ich [Apple] antykonkurencyjne praktyki nie były kontrolowane przez ponad dekadę i dlatego stają się coraz bardziej bezczelni. Nie mogę się doczekać rozpatrzenia mojej sprawy i jestem przekonany, że sąd zorientuje się, jakie są praktyki Apple.

Eleftheriou nie chce komentować ugody

Po wycofaniu pozwu Eleftheriou w wywiadzie dla The Verge powiedział, że nie chce wypowiadać się na temat ugody ani o swoich odczuciach. Przekazał jednak kilka sugestii dotyczących tego, co Apple może zrobić, aby ulepszyć App Store. Większość z nich została zawarta w artykule Seana Hollistera „Osiem rzeczy, które Apple może zrobić, aby udowodnić, że naprawdę dba o użytkowników App Store”.

Na tej liście można znaleźć między innymi postulat powiększenia zespołu App Review, co pomogłoby w zapewnieniu, że najlepsze aplikacje najlepiej się sprzedają, a ofiary scamerów mogłyby automatycznie uzyskiwać rekompensaty. Od momentu złożenia pozwu przez Eleftheriou, Apple zastosowało jedno rozwiązanie z listy Seana: przywróciło przycisk raportu – mogą z niego korzystać osoby, które znajdą fałszywe aplikacje.

Eleftheriou zasugerował również, żeby Apple publicznie informowało, dlaczego aplikacje zostały usunięte ze sklepu. Kosta chciałby, żeby podczas odwiedzania adresu URL App Store dla aplikacji, której nie ma już w sklepie, pojawiał się komunikat o przyczynie usunięcia programu. Czy to w przypadku usunięcia go przez dewelopera, czy przez Apple z powodu naruszenia jakiejś zasady, na przykład dotyczącej fałszywych recenzji.

Kosta Eleftheriou robi dobrą robotę

Eleftheriou słynie ze znajdowania i wskazywania rażących oszustw w App Store i mówi, że proponowane przez niego zmiany pomogłyby użytkownikom zorientować się, ile oszustw zdarza się na platformie oraz ile z nich jest usuwanych. Chociaż Kosta wątpi, żeby Apple opublikowało własne statystyki, to twierdzi, że powinna powstać publiczna witryna informująca, dlaczego aplikacje zostały usunięte. Dane te mogłyby pochodzić od firm monitorujących App Store, co dałoby przybliżone pojęcie o tym, jak powszechne są w sklepie różne problemy z aplikacjami.

Użytkownicy na pewno ucieszyliby się ze zmian proponowanych przez Eleftheriou. Wiedza o skali oszustw na Apple Store oraz o reakcjach koncernu na pewno pomogłaby w ostrożnym wybieraniu aplikacji. Rzetelne informowanie o sytuacji w sklepie byłoby też korzystne dla Apple, zwłaszcza w obliczu możliwych postępowań antymonopolowych, które od czasu do czasu grożą firmie, tak w USA, jak i w Europie.

Źródło: The Verge/TechCrunch